كورونا...غالبية المصابين يقطنون أحياء "الحريديم" بالقدس الغربية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-



كشفت معطيات إسرائيلية النقاب عن أن 75% من المصابين بفيروس كورونا في مدينة القدس الغربية، هم من سكان الأحياء الدينية اليهودية.



وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن 1068 من أصل 1444 مريضا تم تشخيصهم حتى يوم الإثنين، هم من سكان الأحياء الدينية اليهودية.



وتحل القدس الغربية، بالمرتبة الأولى في عدد المصابين بالفيروس، البالغ عددهم الإجمالي في إسرائيل 9006.



وأشارت الصحيفة إلى أن بلدة "هر نوف" في المدينة احتلت المرتبة الأولى بعدد المصابين بتشخيص إصابة 7 من كل ألف مواطن فيها.



وقالت "حتى اليوم كان هناك 101 إصابة في هذا الحي".



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واستنادا إلى المعطيات، فقد حلّت ثانيا مستوطنة "رامات شلومو" المقامة على أراضي بلدة شعفاط في القدس الشرقية، حيث تم تسجيل إصابة 5 من أصل كل ألف شخص أو ما يعادل 80 شخصا حتى يوم أمس (الإثنين).



وأشارت الصحيفة إلى وجود نسب مرتفعة في أعداد المصابين في التجمعات الدينية اليهودية في المدينة.



ولفتت إلى أنه في حي "مايه شعاريم"، بلغت الإصابات 4 مرضى لكل ألف شخص.



واستنادا إلى الصحيفة فإن 700 اختبار كورونا، يجري يوميا في مدينة القدس.



ولم توضح الصحيفة أعداد المصابين بالفيروس في مدينة القدس الشرقية الفلسطينية المحتلة.

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