مستحضرًا سيرة عمر.. رئيس تونس يوزع بنفسه مساعدات على الفقراء

تونس/ عادل الثابتي / الخليج 365

شارك الرئيس التونسي قيس سعيد، في إعداد وتوزيع مساعدات بإحدى ضواحي العاصمة، مستحضرا بذلك سيرة الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) الذي عُرف عنه تفقده أحوال الرعية وخوفه من أن ينال وزرًا إذا لم يوفر الطعام للفقراء.

يأتي ذلك في تصرف لافت من الرئيس سعيد، لم تعهده تونس من رؤسائها السابقين الذين تعاقبوا عليها.

ووفق بيان للرئاسة، أشرف "سعيد" في ثكنة الأمن الرئاسي في قمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة تونس) على تجميع عدد من التبرعات العينية، مساهمةً من الرئاسة في توزيع المساعدات على الفقراء المتضررين من الإجراءات التي أقرت لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح البيان أن "سعيد" شارك في تحميل المساعدات في الشاحنات التي أعدت لنقلها، قبل أن يتوجه إلى عدد من الأحياء السكنية بالضاحية الغربية للعاصمة (لم يذكر البيان اسمها) لتوزيع ما تم تجميعه إلى حد فجر الأحد من مواد غذائية ولوازم ضرورية.

وفي فيديو بثته الرئاسة عبر صفحتها على "فيسبوك"، أوصى "سعيّد" الأهالي بـ"التآزر والتعاضد في هذه الظروف التي تعيشها تونس والإنسانية جمعاء".

كما دعاهم "إلى توخي الحذر و ملازمة الانضباط، حتى يتم تجاوز هذا الوضع الاستثنائي".

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واستحضر سعيّد، وهو يشارك الأمن الرئاسي في إعداد عبوات كرتونية من المساعدات، سيرة "بن الخطاب".

وقال: "عندما كان عمر بن الخطاب بالليل يتفقد أحوال الرعية واستمع الى امراة تشتكي إلى ربّها وتقول تولّى أمرنا وأهملنا، فعاد (عمر) إلى بيت مال المسلمين وأخذ جزءا من القمح وكان يصحبه أحد الأعوان".

وأضاف سعيد: "قال من كان معه له: أحملها عنك يا أمير المؤمنين، قال له (عمر): ويحك استحملها عنّي يوم القيامة؟".

وتشهد تونس حركة تضامنية مع الفقراء لمواجهة تأثيرات الحجر الصحي العام (حظر التجوال) الذي أقر منذ 22 مارس/آذار الماضي على مقدرتهم الشرائية.

فيما أقرت الحكومة مساعدات مالية عاجلة لمئات آلاف العائلات محدودة الدخل.

ومساء الإثنين، قالت الصحة التونسية إنها سجلت 22 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 596 حالة، بينهم 22 وفاة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.