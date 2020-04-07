غزة.. منظمات أهلية تدعو لدعم القطاع الصحي لمواجهة "كورونا"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الثلاثاء، بضرورة تزويد القطاع الصحي، في قطاع غزة، بالاحتياجات اللازمة لتمكينه من مواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في بيان صدر عن الشبكة (تضم 133 منظمة)، بمناسبة يوم الصحة العالمي، والذي يوافق 7 أبريل/ نيسان من كل عام.

وأوضحت الشبكة أن "الكوادر الصحية في فلسطين، يعملون ضمن ظروف صعبة في ظل الاحتلال الإسرائيلي، إضافة لضعف المنظومة الصحية ونقص الإمكانيات والأدوية والمستهلكات الطبية والمعدات".

وحثّت الشبكة "الدول المانحة والمنظمات الإنسانية على دعم المؤسسات الأهلية الفلسطينية، لتوفير الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والأمن الغذائي والتعليم".

ودعت "الحكومة الفلسطينية إلى رفع نسبة الإنفاق على القطاع الصحي"، وتكثيف الجهود من أجل توعية المواطنين بمخاطر "عدم اتباع الإجراءات الوقائية".

وحمّلت الشبكة "الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة، بصفته سلطة احتلال، بحماية صحة الفلسطينيين بما فيهم الأسرى في المعتقلات، وضمان وصول الخدمات الصحية لكافة المواطنين دون تمييز".

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بدورها، دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، المجتمع الدولي "إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، وتزويده بالمعدات اللازمة لتأمين متطلبات الرعاية الصحية".

وقال عبد اللطيف القانوع، في تصريح وصل "الخليج 365" نسخة منه، بمناسبة يوم الصحة العالمي:" العالم الذي أقر يوماً عالمياً للصحة أن يلتفت لحصار قطاع غزة الذي يفتقد للمعدات الأساسية والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا".

والاثنين، طالبت وزارة الصحة بغزة، بتوفير لوازم الفحص المخبري لفيروس "كورونا" التي نفدت مساءً.

وقالت الوزارة في وقت سابق إنها "تعمل بإمكانات محدودة" في مواجهة كورونا، جراء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بفعل الحصار الإسرائيلي.

ووفق الوزارة، فإن مخازنها بغزة، تعاني نفاد 43 بالمئة من الأدوية، و25 بالمئة من المستهلكات الطبية، و65 بالمئة من لوازم المختبرات وبنوك الدم، إلى جانب شح كبير في المعقمات ومستلزمات الوقاية.

وبلغ عدد مصابي الفيروس في أراضي السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، 260، بينهم 13 من قطاع غزة.

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