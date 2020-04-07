كورونا.. 3 وفيات في المغرب ترفع الإجمالي إلى 83

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 83، إثر تسجيل 3 حالات، فيما بلغ عدد المصابين 1141، عقب الكشف عن 21 إصابة.
وقالت الوزارة، عبر الموقع الرسمي الخاص بفيروس كورونا بالمغرب، إن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 88، بعد تماثل 7 حالات جديدة للشفاء.
وفي 3 مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول إصابة بالفيروس، لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.
وفي 19 مارس، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد، إلى غاية 20 أبريل/نيسان الجاري، ضمن تدابير للسيطرة على الفيروس.
وحتى صباح الثلاثاء، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم قرابة مليون و350 ألفا، توفي منهم نحو 75 ألفا، فيما تعافى حوالي 287 ألفا، ًحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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