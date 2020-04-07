المغرب.. حزب معارض يدعو لضم موقوفي "الحراك" ضمن العفو الملكي

الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365

التمس حزب معارض مغربي، أن يشمل قرار العفو الملكي عن سجناء، معتقلي حراك الريف وبقية الحركات الاجتماعية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

جاء ذلك في بيان للمكتب السياسي لـ"حزب التقدم والاشتراكية" المعارض، مساء الإثنين، تعليقًا على قرار الملك محمد السادس، بالعفو عن 5654 سجينًا في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الحزب: "نلتمس، بكل تقدير واحترام، في سياق هذا القرار الملكي الحكيم، أن تشمل هذه السامية معتقلي الحركات الاجتماعية والمطلبية الذين سبق أن دعونا إلى إطلاق سراحهم، على غرار عدد من الأوساط في المجتمع".

وكان "حزب التقدم والاشتراكية" قد دعا في مناسبات سابقة إلى إصدار عفو ملكي عن معتقلي حراك الريف، من أجل تحقيق انفراج سياسي في البلاد، وهي الدعوة التي ساندتها عدة هيئات حقوقية وسياسية في الأسابيع القليلة الماضية.

ونوه الحزب بقرار العفو الملكي عن "5654 معتقلا من نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية"، معتبرا أنه ينم عن "حسٍّ إنساني رفيع، ويشكل التفاتة كريمة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد".

والأحد، دعا الملك محمد السادس إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء مؤسسات السجون والإصلاحية (تعنى بسجن القاصرين) من انتشار كورونا"، بحسب بيان لوزارة العدل.

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وقال بيان الوزارة، إنه "اعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية (كورونا)؛ ما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية".

ولفت البيان إلى أن المستفيدين من العفو تم اختيارهم بناءً على معايير إنسانية وموضوعية، تأخذ بعين الاعتبار، أعمارهم وأوضاعهم الصحية ومدة الاعتقال وحسن السيرة والسلوك طيلة مدة اعتقالهم.

ولم يعرف ما إذا كان العفو شمل سجناء حراك الريف، الذين قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (شمال) في 5 أبريل/نيسان 2019، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق قائدهم ناصر الزفزافي، بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة"، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة، وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين، وأُطلق عليها اسم "حراك الريف".

وتقول السلطات في تعليقها على أحكام سجن نشطاء من "حراك الريف" إن "السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء". وسبق أن أصدر العاهل المغرب قرارات عفو ضمت بعض نشطاء الحراك، لكن لم تشمل الزفزافي وآخرين.

وحتى مساء الاثنين، أعلنت الصحة المغربية، ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 1120 منها 80 وفاة و81 حالة تماثلت للشفاء من المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.