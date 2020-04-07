كورونا.. 267 إصابة جديدة في السعودية والكويت وعُمان والسودان

عواصم / مراسلون / الخليج 365

أعلنت السعودية والكويت وسلطنة عُمان والسودان، صباح الثلاثاء، تسجيل 267 إصابة جديدة بفيروس كورونا بواقع 147 و78 و40 وإصابتين، حسب الترتيب.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، عبر بيان، تسجيل 147 إصابة بكورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى ألفين 752 إصابة، بينها 38 وفاة و551 حالة تماثلت للشفاء.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي، تسجيل 78 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 743‎، منها وفاة واحدة و105 حالات تماثلت للشفاء.

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وفي عُمان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 40 إصابة بالفيروس ليصبح الإجمالي 371 إصابة بينها حالتا وفاة و67 حالة تماثلت للشفاء.

وفي السودان، أفادت وزارة الصحة في بيان، بتسجيل حالتي إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 14، من ضمنها حالتا وفاة.

وحتى صباح الثلاثاء، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم قرابة مليون و350 ألفا، توفي منهم نحو 75 ألفا، فيما تعافى حوالي 287 ألفا، ًحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.