“هدف” يحدد الـ28 من كل شهر ميلادي موعدًا لصرف “دعم التوظيف”

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي، موعدًا لصرف مبادرة دعم التوظيف، للمنشآت المستفيدة.

وأوضح الصندوق أنه سيتم إيداع الدعم في الحساب البنكي للمنشأة بشكل آلي، بعد التحقق من توفر ضوابط الدعم لدى الموظف المدعوم، دون الحاجة لرفع فواتير شهرية من قِبل المنشأة.

وتستهدف مبادرة دعم التوظيف، الدعم بأثر رجعي للموظفين والموظفات في القطاع الخاص الذين تم توظيفهم من 1 يوليو 2019 ومابعده، والموظفين الجدد.

ويبدأ الدعم من نسبة 30 % حتى 50 % من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10 % عند توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50 % من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.