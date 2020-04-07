شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسرة اليمن العربي تعزي الزميل سيد مصطفي في وفاة والدته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020 الخليج 365 تلقت أسرة " الخليج 365" بحزن بالغ خبر وفاة والدة الزميل سيد مصطفي. Advertisements وتتقدم أسرة " الخليج 365" بالتعازي لأسرة الفقيد، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

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