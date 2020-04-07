الأسهم العالمية تواصل التحليق.. و«فوتسي» يتجاهل «أزمة جونسون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاهل مؤشر «فوتسي» البريطاني الحالة الصحية لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي لا يزال في العناية المركزة، وقفز3.27% عند الفتح في جلسة اليوم الثلاثاء، وسط ارتفاع قوي في المؤشرات الأوروبية الأخرى، وخصوصاً «كاك 40» الفرنسي الذي ارتفع 3.2% و«داكس» الألماني بنسبة 3.5%.

وارتفعت أسهم طوكيو، مدعومة بمؤشرات أولية على احتواء فيروس كورونا في نيويورك وبؤر تفشي ساخنة أخرى في انحاء العالم، بينما يترقب مستثمرو الأجل الطويل تفاصيل حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة في اليابان.

وزاد المؤشر نيكاي القياسي 2% ليسجل 18950.18 نقطة في جلسة اليوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 31 مارس آذار، مقتديا بمكاسب كبيرة في السوق الأمريكية الليلة الماضية.

وقفزت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين دافعة المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت لتغلق على مكاسب بحوالي 7%، بعد أن أثار هبوط في العدد اليومي للوفيات في نيويورك، أكبر بؤرة لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، تفاؤلا بأن الجائحة‭ ‬تتجه نحو الاستقرار.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 1626.71 نقطة، أو 7.73 في المئة، إلى 22679.24 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز الأوسع نطاقا 175.03 نقطة، أو 7.03 بالمئة، ليغلق عند 2663.68 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 540.16 نقطة، أو 7.33 بالمئة، إلى 7913.24 نقطة.