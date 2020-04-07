السعودية تعلن تسجيل 147 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 2752.
وكانت الوزارة أعلنت ليل الاثنين تسجيل 82 إصابة جديدة، وفي وقت سابق من نفس اليوم سجلت أيضاً 138 إصابة في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت مساء أمس منع التجول الكلي في مدن الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف، وكذلك في أرجاء محافظات جدة، الطائف، القطيف، والخبر كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك حتى إشعار آخر.
وقالت إن إجراءات منع التجول في بعض المدن تأتي ضمن جهود مواجهة الفيروس المستجد.
ولا يشمل منع التجول الفئات الحيوية في القطاعين العام والخاص.
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