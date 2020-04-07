«زي النهارده».. الإطاحة بحكم جعفر نميري في السودان ٦ إبريل ١٩٨٥

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جاء جعفر نميرى رئيساً للسودان خلفاً لإسماعيل الأزهرى، وظل يشغل هذا المنصب بدءاً من ٢٥ مايو ١٩٦٩ حتى أقصاه عنه عبدالرحمن سوار الذهب «زي النهارده» في ٦ إبريل ١٩٨٥، وجعفر نميرى مولود في ١ يناير ١٩٣٠ في ودنوباوى، بأم درمان، بجمهورية السودان.

السودان.. مبادرات توعوية لمواجهة كورونا

من Sky news Arabia

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تلقى دراسته الأولية في مدرسة الهجرة بأم درمان والابتدائية بمدرسة ودمدنى، ثم مدرسة حنتوب، وبعد ذلك تقدم لكلية جوردون، ثم التحق بالكلية الحربية السودانية عام ١٩٥٠، وتخرج فيها عام ١٩٥٢، وحصل على الماجستير في العلوم العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية وعمل ضابطا في الجيش السودانى قبل أن يصبح رئيس مجلس ثورة مايو ١٩٦٩، ويتقلد الرئاسة من مايو ١٩٦٩ وحتى ١٩ يوليو، حيث تعرض لمحاولة انقلاب في ١٩٧١ وعاد للسلطة بعد دحر انقلاب الشيوعيين يوم ٢٢ يوليو ١٩٧١، وتقلد خلال هذه الفترة رئاسة الحكومة وعدداً من الحقائب الوزارية، منها وزارة الخارجية في الفترة من ١٩٧٠ إلى ١٩٧١، ثم وزارة التخطيط من ١٩٧١ إلى ١٩٧٢ إلى أن انتخب رئيساً للجمهورية في أكتوبر ١٩٧١.

واستمر في الحكم إلى ٦ إبريل ١٩٨٥ كان نميرى قد أسس وترأس حزب الاتحاد الاشتراكى الحاكم ثم مجلس الوزراء، وعلى إثر الإطاحة به لجأ سياسياً إلى مصر، قادما إليها من الولايات المتحدة، وظل في مصر لفترة امتدت من ١٩٨٥ إلى ٢٠٠٠ حيث عاد إلى السودان في عام ٢٠٠٠، وأثناء فترة حكمه وفى عام ١٩٨٣ قام نميرى بتقسيم الجنوب الذي كان ولاية واحدة إلى ثلاث ولايات (هى أعالى النيل وبحر الغزال والاستوائية) تلبية لرغبة بعض الجنوبيين، خاصة جوزيف لاجو، الذي كان يخشى من سيطرة قبيلة «الدينكا» على مقاليد الأمور في الجنوب، وكان أبيل ألير نائب الرئيس نميرى من قبيلة الدينكا، وكان مسيطراً على جميع أمور الجنوب، وقد تعارض إجراء نميرى بتقسيم الجنوب مع اتفاقية أديس أبابا ألا وهى الاتفاقية التي تنص على جعل الجنوب ولاية واحدة ومع أن عهده الذي دام ١٦ سنة قد عرف أطول هدنة بين المتمردين والحكومة المركزية بالخرطوم دامت ١١ عاماً، فإنه عرف أيضاً ظهور الحركة الشعبية وجناحها العسكرى الجيش الشعبى لتحرير السودان، كماعرف بروز جون قرنق أبرز زعماء المتمردين وشهدت الحرب الأهلية في عهده فصولاً دامية إلى أن توفى جعفر نميرى يوم السبت الموافق ٣٠ مايو ٢٠٠٩ .