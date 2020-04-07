مديرية صحة حمص السورية: وفاة سيدة كانت تخضع للحجر الاحترازي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلنت مديرية صحة حمص السورية اليوم، وفاة سيدة كانت تخضع للحجر الاحترازي على خلفية وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، لكنها أشارت إلى أن الوفاة لم تكن بسبب كورونا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت المديرية أن "المتوفاة (51 عاما) قضت باحتشاء العضلة القلبية، مؤكدة أنه لم تظهر عليها أي أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك طوال فترة الحجر الصحي الاحترازي.

وكانت المتوفاة وصلت من لبنان منذ عدة أيام، وتم حجرها احترازيا في مركز الحجر الصحي في المشفى المتنقل في حمص، للتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت المديرية السورية، أن المتوفاة كانت تعاني من ارتفاع توتر شرياني وتتلقى العلاج اللازم له، وأنها "تعرضت صباح اليوم لاحتشاء عضلة قلبية أدت لوفاتها، وذلك بعد أن تم تقديم كافة الإجراءات الإسعافية من قبل الكادر الطبي الموجود".