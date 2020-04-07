دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا تجنباً من الإصابة بفيروس تجنباً من الإصابة بفيروس كورونا : كيف تُعقّم اللاب توب؟

قدّم موقع Times news now، عدد من النصائح لتعقيم الحاسوب المحمول من الجرائيم والميكروبات، كإجراء وقائي واحترازي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجدّ كوفيد 19، ولا سيما بعد أن اضطر عدد كبير العمل من المنزل، وأصبح استخدامه أكثر من المعتاد.

خطوات تنظيف اللاب توب:

وفي السطور التالية سوف نتعرّف على خطوات تنظيف حاسوبك المحمول أو اللاب توب بطريقة آمنة:

1. استخدم المطهر الموصي به لتنظيف الحاسوب والأجهزة، وهو محلول كحولي ‏HP‏ بتركيز 70% من كحول ‏الأيزوبروبيل و 30% من الماء. ‏

2. قبل بداية التعقيم ارتد قفازات مطاطية من مادة اللاتكس أو ‏النتريل.‏

3. أوقف تشغيل الجهاز وافصل طاقة التيار المتردد. ‏

4. قم بإزالة البطاريات من عناصر مثل لوحات المفاتيح اللاسلكية. ‏

5. احذر أن تنظف المنتج أثناء تشغيله أو توصيله.‏

6. افصل أي أجهزة خارجية.‏

7. بلل قطعة قماش من الألياف الدقيقة بمزيج 70٪ من كحول ‏الأيزوبروبيل و 30٪ ماء. ‏

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8. لا تستخدم المواد الليفية، مثل المناشف الورقية أو ورق ‏التواليت. ‏

9. يجب أن تكون قطعة القماش رطبة، ولكن لا تقطر.‏

10. لا ترش أي سوائل مباشرة على الحاسوب.‏

11. امسح قطعة القماش المبللة برفق على الأسطح لتنظيفها. ‏

12. لا تسمح لأي رطوبة بالتسرب إلى مناطق مثل لوحات المفاتيح أو ‏لوحات العرض أو منافذ ‏USB، حيث إن الرطوبة التي تدخل داخل ‏المنتج الإلكتروني يمكن أن تسبب تلفاً كبيراً للمنتج.

13. ابدأ بالشاشة (إن أمكن) وانتهي بأي كابلات مرنة، مثل الطاقة ‏ولوحة المفاتيح وكابلات ‏USB‏.‏

14. عند تنظيف شاشة العرض، امسح بعناية في اتجاه واحد، وانتقل ‏من الأعلى إلى الأسفل.‏

15. تأكد من تجفيف الأسطح تماماً بالهواء قبل تشغيل الجهاز بعد ‏التنظيف. ‏

16. يجب عدم ظهور أي رطوبة على أسطح المنتج قبل تشغيله.‏

17. يجب التخلص من القفازات بعد كل عملية تنظيف. ‏

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18. نظف اليدين فور إزالة القفازات.‏

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من ناحية أخرى نشر موقع ديجيتال تراند، بعض الطرق المثالية لتنظيف لوحة مفاتيح اللاب توب بطريقة جيدة، ونصح بعدة احتياطات يجب أن يأخذها الشخص قبل البدء في تنظيف لوحة مفاتيح اللاب توب.

أولاً: إذا كانت لديك بيانات حيوية على الكمبيوتر المحمول، فقم بنسخها احتياطياً.

ثانياً: أوقف تشغيل اللاب توب تماماً، ويمكنك إزالة البطارية، إن أمكن، ثم تأكد من فصل اللاب توب، وأنه لا توجد ملحقات مرفقة مثل الـ USB مثلا.

ثالثاً: تأكد من أن لديك المساحة والوقت، فلا يجب تنظيف لوحة مفاتيح اللاب توب أثناء التنقل.

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وقسّم التنظيف إلى عدة ثلاثة أقسام، أولها الغبار المتراكم، وثانيا تنظيف الجرائيم، وثالثا تنظيف السوائل:

الغبار المتراكم:

يتراكم الغبار بين أزرار لوحة المفاتيح مع مرور الوقت، وإذا كنت ترغب في التخلص منه، فيمكنك تنظيفها باليد الصغيرة الملحقة بالمكنسة الكهربائية، مع لفها ببطء حول لوحة المفاتيح أثناء امتصاص الغبار.

تنظيف الزيوت وغبار الطعام:

يمكن تنظيف الأشياء التي تتراكم نتيجة للزيوت، أوخلايا الجلد والشحوم وغبار الطعام بعدة طرق مختلفة، لكن الأفضل استخدام إسفنجة تنظيف الميلامين، والتي تتفوق في تنظيف مثل هذه البقع، عن طريق نقع الإنسفنجة في الماء، ثم عصرها، واتركها تجف بما يكفي حتى لا تترك خطوطًا من الماء عبر لوحة المفاتيح، ثم افرك برفق بركن الإسفنجة الأجزاء المتسخة من اللوحة، حتى تتم إزالة الأوساخ.

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تنظيف الجراثيم:

لتنظيف لوحة مفاتيح اللاب توب من الجراثيم، يمكنك استخدام كحول الأيزوبروبانول من النوع المحمر لأن الإصدارات الأقوى منه قد تحرق بعض أحرف لوحة المفاتيح عن طريق الخطأ، مع مجموعة من المسحات القطنية التي تستخدم عادة لتنظيف الأذن، واغمس المسحات في الكحول حتى تصبح رطبة، دون التنقيط حتى لاتتلف اللوحة، ثم ابدأ بمسح المفاتيح واحدًا تلو الآخر.

تنظيف السوائل:

إذا انسكبت بعض السوائل اللزجة على لوحة مفاتيح اللاب توب، فيجب القيام بإغلاق الجهاز، وإخراج البطارية، ولا يجب تشغيله حتى التأكد من تبخر أي سائل بالداخل، وقد يستغرق ذلك يوما أو يومين.

تم نشر هذا المقال مسبقاً على رائج. لمشاهدة المقال الأصلي، انقري هناالمزيد:

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تم نشر هذا المقال على موقع ليالينا