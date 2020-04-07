شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولى يقرر تسليم قاعدة "أبو غريب" غربى بغداد للقوات العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر عراقية - لم تسمها - أن قوات التحالف الدولى قررت الانسحاب من قاعدة "أبوغريب " العسكرية غربى العاصمة العراقية ( بغداد ) ، وتسليم الموقع إلى القوات العراقية خلال الساعات المقبلة، وأشارت إلى أن قاعدة "أبو غريب " تعد سادس موقع عسكري عراقي تشغلة قوات التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة. وأضافت أن القوات العراقية تسلمت خلال مارس الماضي ، بشكل رسمي قاعدة "القائم" العسكرية ، على الحدود مع سوريا، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها.

كما أعلنت قوات التحالف الدولى فى مارس الماضي ، سحب جنودها من قاعدة " القيارة" الجوية ، جنوبي "الموصل " وتسليمها إلى القوات العراقية ثم من قاعدة "الحبانية " قبل ايام.

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