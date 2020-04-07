شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ بـ"الفيديو كونفرانس" لوزراء طاقة مجموعة العشرين الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد وزراء طاقة مجموعة العشرين اجتماعاً استثنائياً بالفيديو يوم الجمعة المقبل، وذلك لمناقشة إجراءات تضمن استقرار سوق الطاقة، وفق رويترز، حيث يأتى الاجتماع بدعوة من السعودية، التى ترأس لمجموعة العشرين هذا العام.

ويسبق هذا اجتماع افتراضي يعقد الخميس لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، بما فيهم روسيا، لبحث خفض محتمل على الإنتاج النفطى، كان مصدر سعودي قد ذكر أن المملكة ستستضيف مؤتمراً بالفيديو لمجموعة أوبك+ يوم الخميس.

وفى خطوة غير مسبوقة أرجأت شركة أرامكو إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر مايو حتى العاشر من أبريل، انتظاراً لما سيسفر عنه اجتماع بين أوبك وحلفائها بخصوص تخفيضات إنتاج محتملة. وفق مصدر سعودي رفيع المستوى لرويترز.

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وأكد المصدر السعودي أنه إجراء غير مسبوق لم تأخذه أرامكو من قبل. أسعار البيع الرسمية لشهر مايو ستعتمد على ما سيسفر عنه اجتماع أوبك+. نبذل ما بوسعنا لإنجاحه، بما في ذلك أخذ هذه الخطوة غير العادية لتأجيل أسعار البيع الرسمية.

تصدر أرامكو عادة أسعار البيع الرسمية بحلول الـ5 من كل شهر، والتي يتحدد على أساسها أسعار الخامات الإيرانية والكويتية والعراقية، وتؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يومياً من النفط المتجه إلى آسيا.

ويبدو أن أسواق النفط قد اقتربت من تنفس الصعداء، فقد قلصت أسعار النفط العالمية خسائرها خلال تعاملات، أمس الاثنين، مدعومة بأنباء حول تقارب بين المملكة العربية السعودية وروسيا حول خفض إنتاج الخام، والذى يأتى ضمن مفاوضات مكثفة يجريها مسئولو النفط من أجل وضع اتفاق ينهى نزيف خسائر المعدن المتواصلة منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد. وفق رويترز.

ويجرى منتجو النفط محادثات مكثفة لتنسيق جهود خفض الإنتاج بدلا من أن ترغمهم معطيات السوق على خفض حاد ومفاجئ نظرا لنفاذ مواقع التخزين وسط تخمة المعروض وندرة الطلب، وتستهدف المحادثات خفض مستوى إنتاج الخام نحو 10% وهو أعلى معدل خفض على الإطلاق نظرا للضربة التي تلقتها أسواق الطاقة العالمية في أعقاب انهيار معدلات الاستهلاك نتيجة تدابير حظر السفر والعزل الرامية للحد من انتشار عدوى كورونا. وفق بلومبيرج .