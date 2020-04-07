كورونا.. 189 إصابة جديدة في السعودية وعُمان والسودان

عواصم / مراسلون / الخليج 365
أعلنت السعودية وسلطنة عُمان والسودان، صباح الثلاثاء، تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا بواقع 147 و40 وإصابتين، حسب الترتيب.
ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، عبر بيان، تسجيل 147 إصابة بكورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى ألفين 752 إصابة، بينها 38 وفاة.
وفي عُمان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 40 إصابة بالفيروس ليصبح الإجمالي 371 إصابة بينها حالتا وفاة.
وفي السودان، أفادت وزارة الصحة في بيان، بتسجيل حالتي إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 14، من ضمنها حالتا وفاة.
وحتى صباح الثلاثاء، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم قرابة مليون و350 ألفا، توفي منهم نحو 75 ألفا، فيما تعافى حوالي 287 ألفا، ًحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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