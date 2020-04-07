الدفاع التركية: تحييد 9 إرهابيين من "بي كا كا/ب ي د" شمالي سوريا

أنقرة/الخليج 365 أعلنت وزارة الداع التركية تحييد 9 إرهابيين من بي كا كا/ي ب ك، في منطقتي درع الفرات ونبع السلام شمالي سوريا. وذكرت الدفاع التركية في بيانها أنّ 8 إرهابيين تم تحييدهم بعد محاولتهم التسلل لداخل منطقة نبع السلام. ولفت البيان أن الإرهابي في منطقة درع الفرات تم استهدافه بعد إطلاقه النار تجاه مناطق المعارضة السورية.

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