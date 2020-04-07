نجم برشلونة مطلوب في يوفنتوس وإنتر ميلان

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كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن اهتمام يوفنتوس وإنتر ميلان بضم نجم برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن يوفنتوس وإنتر ميلان يسعيان للحصول على عثمان ديمبلي نجم البارسا.
ويعاني ديمبلي من إصابة قوية قد تعرض لها في فبراير/ شباط الماضي، وستبعده حتى منتصف يوليو/ تموز المقبل على أقل تقدير.
وأشار التقرير إلى دخول الناديين في محادثات بالفعل مع برشلونة، لمعرفة موقفه من بيع ديمبلي.
وإذا قرر برشلونة التخلص من ديمبلي، ربما يكون إنتر هو الأقرب لضمه، عن طريق صفقة تبادلية ينتقل على إثرها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى كامب نو.
ومن المعروف أن لاوتارو يعد أحد الأهداف الرئيسية لبرشلونة في الصيف المقبل، من أجل تعزيز هجوم الفريق الكتالوني.
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