«النقل» تؤكد: استمرار عمل الأنشطة المستثناة من قرار منع التجول

أكدت وزارة النقل استمرار عمل الأنشطة المستثناة من قرار منع التجول على مدار (24) ساعة في عدد من المدن بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك دعمًا للعمل اللوجستي، وضمان تدفق البضائع وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والقطاع الغذائي من وإلى المملكة.

وأضافت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بـ”تويتر”: “سوف تواصل منظومة النقل أعمالها من خلال الأنشطة المستثناة، وذلك بهدف توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال هذه الفترة، حيث تواصل جميع القطاعات المستثناة عملها بالشكل المعتاد”.