- 1/2
- 2/2
أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 2752 إصابات، وذلك بعد تسجيل 147 إصابة.
وأوضحت أن عدد المتعافين 551 حالة، وهو ما يعني بقاء 2136 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، في حين بلغ عدد الوفيات 38 حالة.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، ومنها تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة : تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.