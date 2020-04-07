الصحة : تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 2752 إصابات، وذلك بعد تسجيل 147 إصابة.

وأوضحت أن عدد المتعافين 551 حالة، وهو ما يعني بقاء 2136 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، في حين بلغ عدد الوفيات 38 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، ومنها تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.