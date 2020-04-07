شركة فيفو Vivo الصينية تعلن عن طراز جديد من هواتفها الذكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية عن طراز جديد من هواتفها الذكية يحمل اسم Vivo V9، ويتميز الهاتف الذي سيتاح قريبا بالأسواق العالمية بأنه أول هاتف للشركة يكون مزودا بثقب شاشة مزدوج.



ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم (Funtouch OS 10) المعتمدة على أندرويد 10، مع معالج (Snapdragon 712) من شركة كوالكوم، وذاكرة وصول عشوائي تبلغ 8 جيجابايت، إلى جانب توافر مساحة التخزين الداخلية 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

وزودت فيفو الجهاز بكاميرا أمامية مزدوجة، وشحن سريع بقدرة 33 وات وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، وتستضيف الشاشة ثقبا مزدوجا للكاميرا الأمامية المتضمنة عدسة أساسية بدقة 32 ميجابيكسل، بفتحة F/2.1وعدسة واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، بفتحة F/2.3.

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كما أن الهاتف مدعم بكاميرا خلفية رباعية على شكل حرف L داخل مستطيل كبير، بحيث تأتي العدسة الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة F/1.79، وعدسة بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، وفتحة F/2.2، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وفتحة عدسة F/2.4، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.4.

وتدعم الكاميرا الأمامية والخلفية وضع (Super Night) ووضع الفيديو (Ultra Stable)، وتشمل الميزات الأخرى منفذ (USB-C)، ومنفذ الصوت بقياس 3.5 ميليمتر، وبلوتوث 5.0، وجميع نطاقات وترددات الشبكة اللاسلكية الضرورية.

هذا فضلا عن تمتع هاتف Vivo V9 بشاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس 6.44 إنشات وبدقة 2400×1080 بيكسل، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج تحتها.

ويتوفر هاتف (Vivo V19) بلونين هما الفضي والأسود، ومن المنتظر أن تعلن فيفو عن الأسعار والتوفر بشكل منفصل لكل سوق.