شكرا لقرائتكم خبر عن الإليزيه: ماكرون يدعو إيران إلى احترام تعهداتها النووية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إيران إلى احترام تعهداتها النووية، وذلك خلال محادثة مع الرئيس حسن روحاني، مضيفاً أن هذه هي اللحظة التي ينبغي على المجتمع الدولي أن يتكاتف فيها لمحاربة فيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن قصر الإليزيه: «يأمل ماكرون أن تحترم إيران تعهداتها النووية، وأن تحجم عن اتخاذ تدابير جديدة تتناقض مع خطة العمل الشاملة المشتركة وأن تساهم في تخفيف التوتر الإقليمي».

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