شكرا لقرائتكم خبر عن لا وفيات جديدة في ووهان لأول مرة وانخفاض عدد إصابات كورونا في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل بر الصين الرئيسي الثلاثاء انخفاضا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بعدما أغلق حدوده فعليا أمام كل الأجانب لمنع الإصابات الوافدة فيما لم تسجل مدينة ووهان بؤرة التفشي أي وفيات جديدة للمرة الأولى.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 32 حالة إصابة جديدة الاثنين انخفاضا من 39 إصابة جديدة في اليوم السابق.

وأضافت أن الحالات الجديدة هي لمسافرين وصلوا إلى البلاد من الخارج فيما بلغ عدد الحالات الوافدة في اليوم السابق 38.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 983.

وأعلنت ووهان عاصمة إقليم هوبي عن إصابتين جديدتين فحسب في آخر 14 يوما.

ومن المقرر أن تسمح المدينة لمن فيها بالمغادرة الأربعاء وذلك للمرة الأولى منذ أن فرضت إجراءات العزل يوم 23 يناير كانون الثاني لكبح انتشار الوباء.

ومع اجتياز بر الصين الرئيسي لذروة العدوى في فبراير شباط، تصرف السلطات انتباهها إلى الإصابات الوافدة والمرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض لكن ما زالوا قادرين على نقل العدوى.

وأغلقت الصين حدودها في وجه الأجانب مع تفشي الفيروس على مستوى العالم ومعظم الإصابات الوافدة هي لصينيين يعودون إلى البلاد من الخارج.

وتراجع عدد الرحلات الجوية الدولية إلى حوالي ثلاثة آلاف في اليوم في أبريل نيسان بعدما كان بعشرات الآلاف.

وذكرت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي هو 81740 حتى يوم الاثنين وعدد الوفيات 3331.

ولم تسجل ووهان أي وفيات جديدة الاثنين.

وسجلت الصين 30 حالة إصابة جديدة بدون أعراض أمس بينهم 18 إصابة في إقليم هوبي.

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