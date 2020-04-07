شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليصل بذلك العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 371 حالة، وحالتي وفاة، و67 حالة تماثلت للشفاء، وطالبت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء - بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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