شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعمل على تسهيل عودة 33 ألف طالب من الخارج بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الوكيل المساعد للبعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي الكويتية فاطمة السنان، أن إجمالي عدد الطلبة الكويتيين فى الخارج، يبلغ نحو 33 ألفا، مشيرة إلى أن الوزارة على تواصل دائم معهم؛ للعمل على تسهيل عودتهم إلى الكويت، في إطار الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت السنان - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - أن هناك عدة فئات من الطلبة الكويتيين في الخارج، منهم مبتعثون من وزارة التعليم العالي، ومن جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للاستثمار، والإدارة العامة للإطفاء، إضافة إلى بعض الجهات الأخرى التي تبعث طلبة للدراسة في الخارج.
وأضافت أن وزارة التعليم العالي الكويتية، وجميع المكاتب الثقافية التابعة للوزارة في الخارج، تشرف على أمور الطلبة الأكاديمية، لافتة إلى أن الوزارة اتخذت عددا من القرارات مؤخرا، تماشيا مع ظروف أزمة كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ حيث تم صرف راتب شهر أبريل مقدما في شهر مارس لمختلف دول الابتعاث، وكذلك تأجيل الاستقطاعات الشهرية المترتبة على مديونيات الطلبة لمدة 6 أشهر.
وتابعت السنان أن التعليم العالي الكويتية، اتخذت قرارا بعدم النظر الى المواد التي تحولت الى الدراسة عن بعد (أونلاين) خلال الفصل الدراسي الحالي، حتى يتمكن الطلبة من استكمال دراستهم، سواء في مقر ابتعاثهم أو عند عودتهم إلى الكويت، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء بصرف راتب استثنائي لكل الطلبة الدارسين في الخارج المبتعثين من الجهات الحكومية والدارسين على نفقتهم الخاصة.
وناشدت الوكيل المساعد للبعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي الكويتية، جميع الطلبة الكويتيين في الخارج بطلب ما يحتاجون اليه (أونلاين) والبقاء في المنازل، خاصة وأن المكاتب الثقافية تعمل جاهدة على توفير احتياجاتهم ومستلزماتهم.
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