شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تمدد إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اقتصادية دبي في بيان على تويتر إن الإمارة، التي تعد المركز التجاري لدولة الإمارات، قد مددت إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل في إطار جهود احتواء فيروس كورونا. وأضاف البيان أن الأنشطة المستثناة من الإغلاق ستظل تعمل كالمعتاد في تلك الفترة.

كانت دبي أعلنت إغلاقا عاما لمدة أسبوعين بدءا من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي من يوم الرابع من ابريل لتعقيم الإمارة واحتواء الفيروس.

وكانت قد بدأت دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيرى بدبى تنفيذ خطة شاملة تستهدف تعقيم 800 مسجد، وذلك ضمن سلسلة عمليات التعقيم والتطهير لمساجد دبي، والتى بدأتها الدائرة في الأول من أبريل الحالى وتستمر حتى 11 الشهر ذاته، وفق جدول زمني محدد لكل منطقة من مناطق دبي، وباستخدام أحدث تقنيات ومواد التعقيم المعتمدة وفق أعلى المعايير الدولية، يأتى ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية المجتمع من فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19).