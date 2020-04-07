شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين خلال إحباط القوات اليمنية هجومين فى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، إلحاق خسائر بجماعة الحوثيين، فى مواجهات بمحافظة الحديدة غرب اليمن، وذكرت ألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، على موقعها، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "الحوثيين شنوا هجومين منفصلين بمختلف الأسلحة، على مواقع شرق مديرية الدريهمى جنوب الحديدة، وفى شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة".

وأكدت أن "القوات المشتركة تصدت للهجومين، وأوقعت عددا من القتلى والجرحى فى صفوف الحوثيين، خسائر فادحة فى العتاد".

فى سياق آخر، اتهمت القوات المشتركة، الحوثيين بـ"استحداث مواقع عسكرية فى منازل المواطنين شمال غربى مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة".

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وعرض المركز الإعلامى لألوية العمالقة، "مشاهد لنصب مربض مدفع هاون بالقرب من منازل، واستحداث متارس قتالية داخل المزارع، ونشر قناصة في المنازل، وبناء خيمة لتسهيل عملية تموين العناصر".

ووفقا للمركز، "توزعت المواقع المستحدثة للحوثيين في مناطق بيت بيش وبنى قوبع ومثلث العدين من جهة الشمال، وفي مناطق الحلة والحمينية وشعب بني زهير شمال غربي حيس".

وكان وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى، قال إن استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن السيد مارتن جريفيث والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان على جرائم الحرب التي يرتكبها مرتزقة طهران "المليشيا الحوثية"، بشكل يومي بحق المدنيين بمثابة ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، وفق ما غرد على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" .

وطالب الأريانى، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والسيدة ليز جراندي والمبعوث الخاص لليمن مارتن جريفث بموقف واضح وصريح من هذه الجرائم الوحشية المرتكبة ضد الإنسانية والعقاب الجماعي والحصار الجائر الذي تقوم به المليشيا الحوثية على المواطنين في مدينة تعز.