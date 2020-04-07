رئيس وزراء بريطانيا في العناية المركزة بعد تفاقم أعراض إصابته بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الوزراء البريطاني بوريس جونسون الليلة في العناية المركزة بمستشفى حكومي في لندن بعد أن تفاقمت أعراض إصابته بفيروس كورونا، لكن مكتبه في داونينج ستريت قال إنه لا يزال في وعيه.

ولا توجد خطة رسمية للخلافة في بريطانيا إذا أصبح رئيس الوزراء عاجزا عن القيام بمهام منصبه لكن جونسون (55 عاما) طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه.

ونُقل جونسون إلى المستشفى مساء الأحد ويخضع للفحوص بعد استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه لأكثر من عشرة أيام بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة.

وقال داونينج ستريت إن معنويات جونسون مرتفعة ولا يزال يقود البلاد لكن حالته ساءت في وقت سابق الاثنين ونُقل في حوالي الساعة 1800 بتوقيت جرينتش إلى وحدة العناية المركزة حيث تتلقى الحالات الأكثر خطورة العلاج في مستشفى سانت توماس بوسط لندن.

وأفاد مصدر بأنه تم إمداد جونسون بالأكسجين.

وقال متحدث باسم مكتبه "خلال فترة ما بعد الظهر تدهورت حالة رئيس الوزراء وبناء على نصيحة فريقه الطبي، نُقل إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى".

وأضاف مكتبه "طلب رئيس الوزراء من وزير الخارجية راب، أن ينوب عنه وفقا لما تقتضيه الضرورة. لا يزال رئيس الوزراء في وعيه في الوقت الراهن".

وذكر المكتب أن نقل جونسون إلى وحدة العناية المركزة "إجراء احترازي في حال احتاج إلى جهاز للتنفس الصناعي لمساعدته على التعافي".

وثبتت إصابة جونسون بالمرض يوم 26 مارس آذار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "أود أن أعبر عن أطيب تمنياتي لصديق جيد للغاية وصديق لأمتنا وهو رئيس الورزاء بوريس جونسون. شعرنا بالحزن الشديد لسماع نبأ نقله إلى العناية المركزة اليوم".

وأضاف أن الأمريكيين يصلون من أجل تعافي جونسون.

وقال إنه تحدث مع مسؤولي شركات للأدوية والتكنولوجيا والحيوية وطلب من شركتين منها التواصل مع الحكومة البريطانية لعرض تقديم المساعدة في علاج جونسون مضيفا "تواصلنا مع كل أطباء بوريس وسنرى ما سيحدث".

من ناحية أخرى عبر تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن أطيب التمنيات لجونسون.

وكتب على تويتر يقول "أبعث بأطيب تمنياتي أنا ومنظمة الصحة العالمية لصديقي بوريس جونسون في معركته مع فيروس كورونا".

كما تمنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشفاء العاجل لجونسون قائلا عبر حسابه على تويتر "كل الدعم لبوريس جونسون وأسرته والشعب البريطاني في هذه الأوقات الصعبة".