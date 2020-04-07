شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة اليمن تواصل انتقادها لجرائم مليشيات الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت الحكومة اليمنية الشرعية، موقف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن جريفثس، تجاه جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي، والتي وصفتها بـ "الضبابية".

وكانت ميليشيات الحوثي استهدفت بقصف صاروخي ، مساء الأحد، النساء السجينات في السجن المركزي بتعز (جنوبي غرب اليمن) ما أسفر عن مقتل 5 سجينات، وطفلة كانت تزور أمها، بالإضافة إلى إصابة 15، ثلاث منهن إصابتهن خطيرة.

وعبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن أسفه لموقف المبعوث الخاص الى اليمن جريفثس من المجزرة البشعة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في قسم النساء بالسجن المركزي بمدينة تعز.

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ووصف جريفثس في تغريده على صفحته بموقع "تويتر" ، الهجوم بـ "المفجع"، دون ان يشير الى مسؤولية الحوثيين. واكتفى بالتشديد على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت والمرافق المدنية، بما يشمل السجون، طبقا للالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.

وقال الإرياني ان موقف جريفثس، الذي لم يوجه اصابع الاتهام صراحة لمرتزقة ايران "الميليشيات الحوثية"، طمؤسف جداً ولا يرقى لحجم الجريمة الإرهابية".