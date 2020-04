دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا طريقة إنشاء حساب جي ميل

يعتبر الجي ميل من أشهر أنواع مواقع البريد السريع على الإطلاق، وتعتمد عليه أجهزة نظام الأندرويد بشكل كبير، ويعتبر إضافته إلى تلك الأجهزة الخطوة الأولى لتشغيل الجهاز وبعض الإعدادات الموجودة فيه، وسنتعرف اليوم على طريقة إنشاء حساب جي ميل لنظامي الأندرويد والآيفون.

طريقة عمل حساب جي ميل

يمكن عمل حساب جي ميل بطريقتان، وهما:

طريقة عمل حساب جيميل من التطبيق، ويكون هذا التطبيق متوافقاً مع جميع أجهزة الهواتف المحمولة بدون استثناء، وخطواته هي:يتم تنزيل تطبيق الجيميل أولاً في حال عدم وجوده على الهاتف إما من متجر تطبيقات الأندرويد App Store، أو من متجر تطبيقات الآيفون Play Store، والتأكد من تثبيته على الجهاز. الدخول إلى التطبيق بعد تثبيته ليقوم بعد ذلك بالولوج إلى صفحة تسجيل الدخول Sign in، إذ يتم طلب إدخال الإيميل وكلمة المرور في هذه المرحلة، ولأنه لم يتم عمل حساب من الأساس، فيتم النقر على إنشاء حساب Create account. في هذه المرحلة يتم إدخال المعلومات المطلوبة والتي تتضمن الاسم الأول: First Name، الاسم الأخير Last Name، بعدها النقر على خيار التالي Next. إدخال تاريخ الميلاد Birthday، إدخال الجنس Gender، ومن ثم النقر على خيار Next. تحديد اسم المستخدم المراد استخدامه في المكان المخصص لاسم المستخدم، والذي يجب أن يكون اسماً غير مستخدماً من قبل، وفي حال تمت كتابة اسم مستخدم موجود من قبل، فيقوم الجي ميل بطلب تغيير اسم المستخدم مع توفير خيارات يمكن الاستعانة بها بالشكل الآتي [email protected]، ومن ثم النقر على خيار Next. توضع كلمة المرور المرادة مع إعادة كتابتها مرة أخرى، ويجب تضمين كلمة السر برموز وأحرف كبيرة وصغيرة حتى يصعب سرقة الحساب من قبل المخربين، وبعدها النقر على خيار Next. يطلب تطبيق الجي ميل إدخال رقم الهاتف الخاص بصاحب الحساب Phone Number، وتعتبر هذه الخطوة غير مهمة، إذ يمكن تخطيها من خلال النقر على خيار Skip. في حال تم وضع رقم هاتف، فإنه يتم النقر على زر تفعيل الرقم بالضغط على Verify، لتصل بعدها رسالة نصية إلى رقم الهاتف المختار تحتوي على كود تفعيل، يتم إدخال هذا الكود في المكان المحدد، بعدها يتم النقر على زر Next. يتم عرض الشروط والأحكام الخاصة بالجي ميل، وبعدها النقر على زر الموافقة I Agree. أخيراً يتم النقر على زر Next.

طريقة عمل حساب جيميل من المتصفح، وذلك في حال عدم الرغبة في تنزيل التطبيق المخصص للجي ميل، وذلك باتباع الخطوات التالية:يتم الدخول إلى الرابط المخصص للجي ميل، ويمكن النقر مباشرة على الرابط من هنا. يتم إدخال المعلومات المطلوبة والتي تتضمن الاسم الأول: First Name، الاسم الأخير Last Name، بعدها كتابة اسم المستخدم الذي يرغب به الشخص في المربع الخاص Choose your username على النحو الآتي [email protected] توضع كلمة المرور المرادة مع إعادة كتابتها مرة أخرى، ويجب تضمين كلمة السر برموز وأحرف كبيرة وصغيرة حتى يصعب سرقة الحساب من قبل المخربين، وبعدها النقر على خيار Next. يطلب الجي ميل إدخال رقم الهاتف الخاص بصاحب الحساب Phone Number، وتعتبر هذه الخطوة غير مهمة، إذ يمكن تخطيها من خلال النقر على خيار Skip. يتم إدخال البريد الالكتروني البديل Alternate email address، الذي سيتم الاستعانة به في حال الرغبة باستعادة كلمة المرور، ويمكن أيضاً تخطيها من خلال النقر على خيار Skip. إدخال تاريخ الميلاد Birthday، إدخال الجنس Gender، ومن ثم النقر على خيار Next. يتم عرض الشروط والأحكام الخاصة بالجي ميل، وبعدها النقر على زر الموافقة I Agree.

إضافة حساب جي ميل على أندرويد

يتم إضافة حساب الجي ميل على أندرويد بطريقتان، وهما:

إضافة حساب جي ميل على أندرويد من خلال التطبيق، وذلك باتباع الخطوات التالية:أولاً يتم تنزيل تطبيق الجي ميل من متجر Play Store الموجودة على جميع الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد. عند النقر على الأيقونة المخصصة للملف الشخصي، يتم اختيار إضافة حساب آخر Add another account. النقر على الشعار Logo لاختيار حساب الجي ميل المطلوب. الآن يقوم التطبيق بنفسه بإرشاد المستخدم لوحده، إذ يتم اتباع الخطوات التي تظهر على الشاشة كإدخال البريد الإلكتروني المطلوب إضافته، وكلمة المرور الخاصة به أيضاً حتى يتم فتح الحساب.

إضافة حساب جي ميل على أندرويد من خلال إعدادات الهاتف المحمول، وذلك باتباع الخطوات التالية:يتم فتح الإعدادات Settings، وبعدها الضغط على السحابة والحسابات Cloud and accounts. اختيار الحسابات من القائمة Accounts، وبعدها النقر على زر إضافة حساب Add account. النقر على أيقونة جي ميل الشخصي IMAP، ومن ثم وضع عنوان البريد الإلكتروني الذي يريد المستخدم إضافته Email Address، ومن ثم النقر على زر الإنتقال للتالي Next. إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب المدخل Password، والنقر على زر أيقونة تسجيل الدخول Sign in. يتم إعطاء التطبيق إذناً باستخدام جميع المعلومات الشخصية الموجودة على الإيميل وذلك بالنقر على نعم Yes. سيقوم الخادم Server بالقيام بالتحقق من المعلومات التي تم إدخالها، وسيأخذ حوالي دقيقة. يمكن للمستخدم القيام بإجراء أي تعديلات على الخيارات Options حسب رغبته، ومن ثم النقر على زر التالي Next. يتم إدخال اسم الحساب وهو أمر اختياري، وأخيراً النقر على زر Next.

إضافة حساب جي ميل على آيفون

يتم إضافة حساب الجي ميل على الآيفون بطريقتان، وهما:

إضافة حساب جي ميل على الآيفون من خلال التطبيق، وذلك باتباع الخطوات التالية:يتم عمل تنزيل Download لتطبيق الجي ميل من متجر التطبيقات الخاص بهواتف أبل App Store. بعد فتح تطبيق الجي ميل، يتم النقر على أيقونة الملف الشخصي، بعدها الضغط على إضافة حساب آخر Add another account. النقر على الشعار Logo من أجل اختيار حساب الجي ميل، بعدها يتم اختيار Continue ليتم تأكيد حساب الجي ميل المختار. الآن يتم إدخال عنوان البريد الإلكتروني المطلوب Email Address، وبعدها يتم النقر على زر التالي NEXT. إدخال كلمة المرور الخاصة بحساب الجي ميل، وبعدها النقر على زر التالي NEXT ليتم إضافة الحساب بعدها مباشرةً.

إضافة حساب جي ميل على الآيفون من خلال إعدادات الهاتف المحمول، وذلك باتباع الخطوات التالية:يتم أولاً تفعيل IMAP على حساب الجي ميل من خلال المتصفح، وبعدها الانتقال إلى الأعدادات الخاصة بالجهاز Settings. اختيارز كلمات المرور والحسابات Passwords & Accounts، ومن ثم النقر على زر إضافة حساب Add Account. النقر على زر جوجل Google، وبعدها يتم إدخال عنوان البريد الإلكتروني المطلوب Gmail address، ومن ثم النقر على NEXT. يتم إدخال كلمة المرور Password، ومن ثم النقر على زر التالي NEXT. إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله من خلال رسالة نصية، وبعدها يجب جعل البريد بوضع التشغيل. تحديد البيانات التي يرغب المستخدم بمزامنتها مع الآيفون عن طريق تفعليها، وأخيراً النقر على زر Home. المزيد:

