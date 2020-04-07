عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصحة العالمية تعلن عن أفضل الاغذية لمصابي كورونا

الثلاثاء 7 أبريل 2020

متابعات الخليج 365

حدّدت منظمة الصحة العالمية، أمس الإثنين، عدّة نصائح غذائية للأشخاص المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، أهمها ضرورة التقليل من ملح الطعام واستخدام الملح المعالج باليود.

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ونشرت المنظمة العالمية، النصائح الغذائية، على حسابها الرسمي في "تويتر"، مطالبة بضرورة اتباع حمية في الأكل وتجنب عدد من المأكولات والمشروبات، التي قد تضر الشخص المصاب بالوباء المتفشي في البلاد.

ووجهت منظمة الصحة العالمية بشرب من 8- 10 أكواب من الماء يوميًا، بجانب تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على الماء والمشروبات الأخرى، محذرة من تناول كميات كبيرة من الكافيين، وعصائر الفاكهة المحلاة وشراب الفاكهة ومركزات عصير الفاكهة والمشروبات الغازية والمنعشة.

كما نصحت بعدم تتناول الدهون المُشبعة، بالإضافة إلى الدهون المتحولة «المنتجة صناعيًا»، مشددة على ضرورة تناول غذاء متوازن يوميًا يحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والبروتين ومضادات الأكسدة، والتي يحتاجها الإنسان لتقوية جهازه المناعي وللحد من خطر إصابته بالأمراض المعدية.