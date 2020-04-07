«كورونا» يقفز بأسعار السـلـع الـرئـيسية بنسبة 20 %

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق:محمد الماحي

رغم جهود الدولة الكبيرة خلال أزمة «كورونا» في تأمين سلاسة الإمداد للأسواق بما تحتاج إليه من بضائع ومستلزمات معيشية، واتخاذها كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخطي أي تحديات تواجهها عملية التزود بالسلع والمدخلات الإنتاجية للقطاعات الحيوية، بما يضمن انسيابية دخول وخروج السلع والبضائع من وإلى أسواق الدولة، وتحذيرها لمن رفع أسعار السلع على المستهلكين، إلا أن ذلك لم يعد رادعاً لبعض التجار وارتفعت الأسعار بشكل واضح في بعض الأسواق بنسبة تجاوزت 20% وأكدت وزارة الاقتصاد أن الخضراوات والفواكه والسلع الغذائية متوفرة بكميات كبيرة في الجمعيات التعاونية وسلاسل السوبرماركت الكبرى والبقالات، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي متجر أو بقالة ترفع أسعار السلع الغذائية، وتوعدت المتلاعبين بالأسعار بتوقيع العقوبات، التي قررها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وأمام شكاوى المستهلكين من ارتفاع بعض السلع خصوصاً الأساسية، شدد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك والمنافسة في وزارة الاقتصاد، على أن الوزارة تكثف حالياً جولاتها الرقابية على أسواق الدولة عبر مفتشيها ومفتشي دوائر التنمية الاقتصادية لضبط المتلاعبين بالأسعار وفرض أشد العقوبات عليهم. وأشار إلى أن الوزارة على تواصل تام مع منافذ البيع الكبرى، للتعرف على مخزونها الاستراتيجي من السلع، مشدداً على أن المخزون وفير ويكفي لفترة طويلة.

قيود شرائية



طالب متسوقون بتشديد الرقابة والعقوبة على استغلال بعض التجار للأزمة الطارئة الحالية، برفع أسعار بعض السلع والخضراوات، في الوقت ذاته دعوا إلى تنفيذ حملات توعية وفرض قيود شرائية على فئة من المتسوقين الذين يقومون بشراء كميات كبيرة من السلع وتخزينها دون مبرر خصوصاً السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، التي يقبل عليها المتعاملون بكثرة حالياً، ما يشجع بعض التجار على رفع أسعارها، شكا المتسوقون ارتفاعات سعرية كبيرة في أسعار الخضراوات والفواكه بمعظم أسواق الدولة.

وقال أمجد عال حمزة أحد المستهلكين يقول إن هناك ارتفاعاً في أسعار العديد من الخضراوات والفواكه، على رأسها البصل الأحمر، الذي ارتفع سعره في منافذ بيع من درهمين و2.5 درهم، وفقاً للمنفذ والمصدر، إلى 7.75 درهم للكيلوجرام، ووصل إلى تسعة و11 درهماً للكيلوجرام في بعض الأسواق. وأضاف: أن سعر الليمون الأخضر البرازيلي ارتفع أيضاً من 7.75 درهم للكيلوجرام إلى 12 درهماً، داعياً إلى تشديد الرقابة، ليس فقط على المنافذ الكبيرة، بل أيضاً وبشكل أساسي على المحال الصغيرة.

المحلي والمستورد



أما المستهلك أمير الصائم، فقال إن هناك ارتفاعاً في أسعار الخضراوات المحلية والمستوردة، كسعر الباذنجان المحلي من ستة دراهم إلى تسعة دراهم للكيلوجرام، كما ارتفع سعر الليمون الإفريقي من سبعة إلى 10 دراهم للكيلوجرام، فضلاً عن ارتفاع أسعار البرقوق الأحمر من سبعة دراهم إلى 12 درهماً، مطالباً بتشديد الرقابة، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المنافذ المخالفة.

وطالبت المستهلكة ريم الكثيري، منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في الدولة، بوضع حد أقصى لشراء بعض السلع.

وقالت: إن بعض الأرفف والثلاجات تكون فارغة، بسبب شراء كميات مبالغ فيها، وأشارت إلى أن السلع التي يوجد عليها إقبال هي: الخبز بأنواعه والدواجن واللحوم والأرز، بجانب الصابون، ومناديل الورق وورق التواليت.

واتفق معها المستهلك حسام بيرم وطالب بضع ضوابط تنظيمية للحدّ من الشراء، يتيح التوازن في توفير احتياجات جميع المستهلكين.

Advertisements

محدودة ومؤقتة



ويرى شريف وحيد صاحب شركة توريد، إن الزيادات السعرية الأخيرة في أسعار بعض أصناف الخضراوات تعد محدودة ومؤقتة، وسيتم العمل على حلها خلال الأيام المقبلة لتعود الأسعار إلى معدلاتها السابقة، عبر زيادة كميات السلع المختلفة وزيادة الاستيراد. وأوضح أنه مع ارتفاع الطلب على الخضراوات، وبعض الممارسات السلبية من مستهلكين للتخزين دون داع، إضافة إلى انقطاع معظم خطوط الشحن الجوي للسلع، كلها عوامل أسهمت في الزيادات السعرية الأخيرة، لاسيما مع بعض الصعوبات التي واجهت عمليات الشحن سابقاً من الهند، والتي تم حلها أخيراً.

وأشار إلى أن الارتفاع في أسعار أصناف عدة من الخضراوات والفواكه ناجم عن بعض الظروف العالمية التي تمر بها كل الدول، نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد، وليست الإمارات فقط.

300 % في بعض الأصناف



قال إبراهيم البحر الخبير في شؤون التجزئة، إن هناك ارتفاعاً في أسعار الغالبية العظمى من أصناف الخضراوات والفواكه بنسبة 20% على الأقل، فيما وصلت نسبة الزيادة إلى 300% في بعض الأصناف.

ودعا البحر وزارة الاقتصاد إلى القيام بجولات تفتيشية على كل الأسواق، وعدم الاعتماد على شكاوى المستهلكين فقط. واقترح أن تتعاون الوزارة مع شركات الاتصالات في إيصال رسالة للمستهلكين بأرقام الشكاوى، وأرقام مركز الاتصال، في حال وجود شكاوى بشأن الأسعار في هذه الفترة بالذات، كما اقترح تخصيص رقم للشكاوى على ال«واتس أب»، حتى يكون هناك تفاعل مباشر مع المستهلكين، ولتشجيعهم على أن يكونوا مشاركين في الرقابة على الأسواق.

الأزمة الطارئة



من جهته، أكد المستشار القانوني عبد الله الكعبي، أن قانون العقوبات الاتحادي كفيل بالتصدي للتجار المحتكرين للسلع الذين يستغلون ظروف الأزمة الطارئة الراهنة، ويقومون برفع الأسعار، حيث تصل العقوبة إلى الغرامة بخمسة ملايين درهم، وتضاعف العقوبة في حال التكرار وإغلاق المنشأة.

وأفاد أن هذه الأحكام والعقوبات وإن كانت في ظل الظروف العادية، فإنها أدعى في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وهو ما يجعل من تفعيل الحدود القصوى من العقوبات، سواء الأصلية أو التبعية، للحد من هذه الممارسات أمراً واجباً. وقال إن التاجر يفترض أن يتصف بالشرف والثقة والأمانة والتضامن الاجتماعي، وأن يتحمل مسؤولياته المجتمعية تجاه أفراد مجتمعه في ظل الظروف الراهنة.