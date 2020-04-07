ليبيا.. إصابة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 19

وليد عبد الله / الخليج 365
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي)، الإثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 19.
جاء ذلك في بيان للمركز نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك.
وقال المركز، التابع لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، في البيان: "المختبر المرجعي للمركز تسلم 14 عينة وكانت واحدة منها إيجابية و13 سالبة".
وبتسجيل حالة الإصابة، يرتفع إجمالي مصابي كورونا في ليبيا، إلى 19 توفي منهم واحدة، وحالة شفاء، حسب بيانات المركز نفسه.
والسبت، أعلنت الحكومة الليبية، الانتهاء من تجهيز مبنى في مستشفى بالعاصمة طرابلس، ليكون موقعا لعلاج المصابين بالفيروس.
وقالت وزارة الصحة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن المكان الذي تم تجهيزه هو مبنى الإيواء في مستشفى العيون (حكومي)، ومكون من 4 طوابق بسعة 50 سريرا.
وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و340 ألفا، توفي منهم أكثر من 74 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 278 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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