المغرب.. 11 وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 80

الرباط /تاج الدين العبدلاوي/الخليج 365
أعلنت الصحة المغربية، مساء الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 80، عقب تسجيل 11 حالة جديدة.
وأوضح محمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض بالوزارة، في بيان، أن "عدد المصابين بكورونا بلغ 1120، بعد تسجيل 130 حالة جديدة".
وأعلن اليوبي تماثل 10 حالات جديدة للشفاء، مما رفع عدد المتعافين إلى 81 شخصا.
وفي 3 مارس/آذار الماضي، أعلنت الصحة المغربية، في بيان، تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.
وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و337 ألفا، توفي منهم أكثر من 74 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 277 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".
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