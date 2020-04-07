الحوثيون: 50 غارة للتحالف العربي على 6 محافظات يمنية

اليمن/ عزيز الأحمدي/ الخليج 365

قالت جماعة الحوثي في اليمن، إن التحالف العربي شن 50 غارة جوية على ست محافظات، الإثنين.

ونقل الموقع الإخباري الناطق باسم الجماعة، عن مصدر أمني (لم يسمه) قوله إن التحالف شن 50 غارة جوية على ست محافظات، هي: صعدة وعمران والجوف (شمال) وحجة (غرب) والبيضاء (جنوب) ومأرب (شرق).

وأوضح أن طيران التحالف نفذ "19 غارة جوية على مديريتي صرواح ومجزر (مأرب)، و8 غارات على مديريات ميدي وحرض وعبس (حجة)، و6 غارات على مديرية ناطع (البيضاء)".

كما شن التحالف، حسب المصدر، 9 غارات على مديريتي خب الشغف وبرط العنان ومدينة الحزم (الجوف)، و6 غارات على مديرتي البقع والظاهر (صعدة)، وغارتين على مديرية ريدة (عمران).

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من التحالف العربي، الذي تقوده الجارة السعودية، ويدعم منذ عام 2015 القوات الموالية للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ 2014.

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وتصاعد القتال، خلال الأيام الماضية، في مناطق مختلفة من اليمن، رغم ترحيب أطراف النزاع بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف إطلاق النار لتركيز الجهود على مواجهة جائحة "كورونا".

وأصاب هذا الفيروس، حتى مساء الإثنين، أكثر من مليون و337 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 74 ألفًا وتعافى أكثر من 277 ألفًا.

ولم يسجل اليمن أية إصابة بالفيروس، سواءً في المناطق الخاصعة للحكومة أو الحوثيين.

وتتخوف الأمم المتحدة من احتمال وصول الفيروس إلى اليمن، الذي يمتلك قطاعًا صحيًا منهارًا بشكل شبه تام؛ جراء حرب متواصلة منذ ستة أعوم.

وخلفت الحرب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وجعلت 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.