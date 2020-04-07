كورونا.. ارتداء "الكمامة" إجباري في المغرب

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365



قرر المغرب، فرض ارتداء الكمامات الواقية بشكل إجباري على جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خلال حالة الطوارئ الصحية، ابتداء من الثلاثاء؛ في إجراء جديد لمحاصرة انتشار فيروس كورونا.



جاء ذلك في بيان مشترك، الإثنين، لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، نشرته وكالة الأنباء المغربية.



وذكر البيان أن "السلطات العمومية تقرر العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية ابتداء من الثلاثاء لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة".



وأضاف أن السلطات المعنية ستشرف على إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني، بسعر بيع عام مدعوم من الصندوق الخاص بكورونا.



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وأوضح البيان أن "القطاعات الحكومية ستضمن تسويق الكمامات الواقية بجميع نقاط القرب التجارية".



وشددت السلطات على أن وضع الكمامة "واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض لعقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم (بين حوالي 33 و140 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين".



يذكر أن المغرب أعلن تطبيق حالة الطوارئ الصحية في البلاد منذ 20 مارس/آذار الماضي، وتمتد إلى غاية 20 أبريل/نيسان الجاري، وذلك كإجراء وحيد للحد من انتشار كورونا في البلاد.



وحتى مساء الإثنين، بلغ عدد المصابين بكورونا في المغرب 1120 حالة منها 80 حالة وفاة و81 حالة تعافت من المرض.



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