ارتفاع ضحايا كورونا في مصر وتونس

مراسلون/ الخليج 365

سجلت مصر وتونس، الإثنين، ارتفاعا في عدد ضحايا فيروس كورونا، وفق مصادر رسمية.



وأعلنت الصحة المصرية، في بيان، ارتفاع الوفيات جراء الفيروس، إلى 85 بعد تسجيل 7 حالات جديدة.



وأوضحت أنه تم تسجيل 149 إصابة جديدة، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج، لترتفع الحصيلة إلى 1322.



وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 259.



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من جانبها، قالت الصحة التونسية إنها سجلت 22 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 596 حالة‎.

وأشارت أن 3 آلاف شخص من بين المخالطين للحالات المؤكدة خضعوا للحجر الصحي الذاتي.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت تونس ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 22.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و337 ألفا، توفي منهم أكثر من 74 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 277 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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