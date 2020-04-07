إعلاميون موريتانيون: دقة المعلومة أبرز ما يميّز "الخليج 365"

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

أثنى عدد من إعلاميي موريتانيا، على أداء وكالة الخليج 365 وهي تحتفل بمئويتها الأولى، مؤكدين أن أبرز ما يميزها "دقة المعلومة وسرعة وصولها للملتقي".

وقال الهيبة ولد الشيخ سيداتي، مدير "أنباء الأخبار المستقلة" (خاصة)، إن "الخليج 365 استطاعت أن تنقل أخبار العالم بشكل محترف وبمهنية عالية".

وأضاف، في تصريح للأناضول "تهنئة مستحقة لوكالة الخليج 365 وهي تحتفل بمئويتها، نشكرها على نقل معاناة الناس، فقد باتت لنا وكالة تنقل أخبارنا انطلاقا من خصوصيتنا".

بدوره، قال المحلل السياسي والإعلامي المختص في شؤون إفريقيا، أحمد محمد المصطفى، إن "الخليج 365 استطاعت أن تقدم صورة مختلفة لما يجري في العالم بمهنية عالية، وأن تنافس وكالات الأنباء العالمية بشكل كبير".

وأضاف: "التقييم الموضوعي للأناضول أنها استطاعت فعلا أن تراكم تجربة مهمة وتقدم معلومة يمكن الاعتماد عليها".

Advertisements

وتابع: "تحية للأناضول بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيسها، نتمنى أن تستمر في تألقها ونجاحها، وأن تعزز حضورها في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي بشكل خاص".

من جانبه، أشاد الصحفي محمد الأمين امعييف، بأداء وكالة الخليج 365، ومصداقيتها لدى المتلقي.

وذكر لمراسل الخليج 365: "كمتابعين أعجبنا أداء الخليج 365 ومؤازرتها للمظلومين، وبدقة المعلومة وسرعة وصولها، نشكرها أيضا على تركيزها على القضية الفلسطينية، ونتمنى لها مزيدا من التقدم والازدهار".

وتحل الإثنين، الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الخليج 365، التي باتت من أهم وكالات الأنباء المرموقة حول العالم عبر خدماتها في تقديم الأخبار ونقل الأحداث إلى جميع دول العالم بـ13 لغة.

وتقدم الخليج 365 خدماتها لـ6 آلاف وسيلة إعلامية في 100 دولة، عبر موظفيها الذين يتجاوز عددهم الثلاثة آلاف وينتمون لـ124 جنسية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.