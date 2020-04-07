فلسطين.. اكتشاف مقبرة في بيت لحم تعود للعصر البرونزي

رام الله / أيسر العيس/الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة الفلسطينية، الإثنين، اكتشاف "مقبرة أثرية في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، تعود للعصر البرونزي".

وقالت الوزارة في بيان: "وأثناء قيام مواطن بإجراء حفريات للبنية التحتية لبيته، ظهرت المقبرة، وتبين أنها تعود للعصر البرونزي، وتحتوي على مجموعة من المواد الفخارية والمعدنية".

وأكدت الوزارة "أهمية هذا الاكتشاف، الذي من شأنه أن يغني المادة العلمية لتلك المنطقة بمعلومات جديدة عن عادات الدفن في منطقة بيت لحم في العصور البرونزية".

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وأضافت أن طواقمها بدأت بأعمال تنقيب وتوثيق شاملة، من أجل الكشف بشكل دقيق عن جميع المواد الأثرية داخل الموقع، ودراسته بشكل كامل.

وتحولت "بيت لحم"، مهد السيد المسيح عليه السلام، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، إلى مدينة فارغة من السياح، عقب إعلان إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا.

وأغلقت المدينة أبوابها بقرار من كافة الطوائف المسيحية، استجابة لتوصيات وزارة الصحة الفلسطينية، كما بدت شوارع المدينة فارغة، وأغلقت المحال التجارية، وكافة المساجد، حيث لم تقم صلاة الجمعة فيها.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و337 ألفا، توفي منهم أكثر من 74 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 277 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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