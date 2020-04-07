شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يستهدف مخزن أسلحة للميليشيات بمصراتة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهدف الجيش الوطني الليبي، أمس الاثنين، مخزناً للأسلحة والذخائر يتبع الميليشيات، شرقي مدينة مصراتة، غربي البلاد، فيما قصف الطيران التركي المسير، أمس الاثنين، مدينة بني وليد «وسط»، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين، في وقت دعا القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، المرتزقة لتسليم أسلحتهم، وأنفسهم، مقابل المعاملة الحسنة، ومساعدتهم في العودة لبلادهم، مؤكداً احترام الهدنة، وإنهاء الغزو التركي.

وقالت شعبة الإعلام التابعة للجيش الليبي، إن «مقاتلات سلاح الجو استهدفت مخزناً للأسلحة والذخائر في منطقة بوقرين شرقي مصراتة، وقامت بتدميره».

من جهة أخرى، قصف الطيران التركي المسير، أمس الاثنين، مدينة بني وليد «وسط»، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين، بحسب ما أكد شهود عيان.

وقال شهود العيان إن الطيران التركي المسير شن 11 غارة على منطقتي تنيناي، وأشميخ، جنوب بني وليد.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى بني وليد وقوع إصابات بين المدنيين.

وتمثل بني وليد أحد المواقع الاستراتيجية في ليبيا، باعتبارها نقطة الوصل بين الجنوب، وبوابة السدادة التي تربطها بمصراتة، وتقطنها قبيلة ورفلة الداعمة للجيش الليبي، وتقوم بدور وطني بتأمين شريان الربط، وحلقة الوصل بين القوات المسلحة في ترهونة، وطرابلس، والجنوب؛ إذ تعد خط الإمداد القادم من الجنوب للجيش الليبي في اتجاه العاصمة.

وكان الجيش الليبي أعلن، أمس الأول الأحد، مقتل إرهابي خطير يدعى علي الدريوي، خلال الاشتباكات في طرابلس.

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بدوره، دعا القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، المرتزقة لتسليم أسلحتهم وأنفسهم مقابل المعاملة الحسنة، ومساعدتهم في العودة لبلادهم، مؤكداً احترام الهدنة، وإنهاء الغزو التركي.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن ميليشيات حكومة الوفاق تعتمد بشكل كلي على الطائرات المسيرة التركية، وإن قوات الجيش الليبي أصبحت على تخوم قلب العاصمة طرابلس.

وأكد في مؤتمر صحفي، أمس الأول الأحد: «نحترم الهدنة، وعازمون على إنهاء الغزو التركي ووجود الميليشات الإرهابية»، مؤكداً أن قوات الجيش الليبي تصدت لهجوم شامل على كامل قوات القيادة العامة من قبل الميليشيات.

كما لفت المسماري إلى تدمير 25 آلية مسلحة تابعة لميليشيات الوفاق في الوشكة، يوم الجمعة الماضي.

وأوضح أن جرائم الميليشيات ضد المدنيين فاقت الوصف، حيث قصفت صهاريج تابعة لمدنيين كانت ذاهبة للمنطقة الغربية، كما قامت باستهداف طائرة في ترهونة بعد هبوطها ب10 دقائق كانت تحمل معدات طبية لمستشفى ميداني لمكافحة كورونا.

إلى ذلك، كشف مصدر عسكري ليبي، عن أماكن خروج الطيران التركي المسير الذي استهدف شحنة الإمداد الطبية المتواجدة بمدينة ترهونة، غربي البلاد الأحد.

وقال المصدر ل«العين الإخبارية»، إن طائرة تركية مسيرة أقلعت من معسكر أبو معاد بمدينة غريان لاستهداف الشحنة الطبية المتواجدة في مطار ترهونة المخصصة لنقل مستلزمات بناء مستشفى ميداني بالمنطقة لمجابهة خطر فيروس كورونا.(وكالات)