سقوط 3 صواريخ قرب موقع شركة نفطية أمريكية في البصرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أعلن الجيش العراقي، أمس الاثنين، عن سقوط 3 صواريخ قرب موقع شركة هاليبرتون النفطية الأمريكية في محافظة البصرة جنوبي العراق، فيما ذكرت مجموعة النفط والغاز الإيطالية (ايني)، إن سقوط الصواريخ كان بعيداً نسبياً عن مواقعها، في حين دانت وزارة النفط العراقية «الأعمال الإجرامية» التي رأت فيها محاولة يائسة لتعطيل العمليات النفطية، باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقي، بياناً جاء فيه، إن القوات الأمنية في محافظة البصرة «تلاحق عناصر خارجة عن القانون، أقدمت على إطلاق ثلاثة صواريخ، نوع كاتيوشا، سقطت قرب موقع شركة هاليبرتون النفطية في منطقة البرجسية». وأوضح البيان، أنه تم العثور على منصة إطلاق الصواريخ في طريق الزبير - الشعيبة، وبداخلها 11 صاروخاً لم تيتم إطلاقها، وقد جرى إبطال مفعولها وتفكيكها، مؤكداً عدم تسجيل أية خسائر تذكر. وكانت مصادر نفطية وأمنية، ذكرت أن صواريخ سقطت، أمس الاثنين، قرب موقع متصل بشركات نفط أجنبية وشركات حكومية في محافظة البصرة.

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وقال موظف عراقي لدى شركة هاليبرتون، إن الصواريخ سقطت بعيداً عن موقع الشركة. ويضم الحي العاملين الأجانب بقطاع النفط إضافة إلى مكاتب شركات نفط عراقية وأجنبية؛ لكنه كان خالياً بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة؛ بعد إجلاء جميع العاملين الأجانب تقريباً؛ بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد. وقال مسؤولان من شركة نفط البصرة التي تراقب عمليات النفط في الجنوب، إن الهجوم لم يؤثر في عمليات الإنتاج والتصدير.

من جهة أخرى، قالت مجموعة النفط والغاز الإيطالية (إيني)، أمس الاثنين، إن صواريخ سقطت في جنوب العراق على مسافة من حقل الزبير الذي تعمل به الشركة هناك، وأن العمليات مستمرة. وقالت متحدثة باسم «إيني»، «جميع العاملين في الحقل بخير، والإنتاج لم يتأثر»، مشيرة إلى أن «الحادث كان بعيداً نسبياً عن موقعنا».

في غضون ذلك، اعتبرت وزارة النفط العراقية، أن الصواريخ التي سقطت في محيط بعض المواقع النفطية في محافظة البصرة محاولة يائسة لتعطيل العمليات النفطية التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني. ونددت وزارة النفط في بيان، بهذه «الأفعال الإجرامية التي لا ترى فيها أي مبرر خصوصاً في هذا الظرف العصيب الذي تواجههُ البشرية جمعاء والمتمثل بتفشي وباء فيروس «كورونا» المستجد، وآثارهِ الوخيمة على الاقتصاد العالمي؛ ومنها تدني أسعار النفط وما يمثلهُ من تهديد للاقتصاد الوطني ولحياة العراقيين»، وناشدت الأجهزة الأمنية كافة حث الخُطى؛ من أجل الكشف عن الجناة، وتقديمهم إلى القضاء.