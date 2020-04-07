بارقة أمل في أوروبا.. النرويج تعلن السيطرة على الوباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدت بارقة أمل في الأفق في أوروبا بتجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد مع تراجع أعداد الوفيات والإصابات في معظم الدول، فيما أعلنت النرويج أن الوباء بات تحت السيطرة على أراضيها، وأعلنت النمسا أن النشاط التجاري سيعود تدريجياً اعتباراً من 14 إبريل/‏نيسان الجاري، على أن تعود الحركة بالكامل بداية الشهر المقبل.

وتأمل أوروبا، القارة التي تسجّل أكبر عدد في الوفيات، استمرار تراجع عدد الوفيات اليومي، وظهرت طوال الأيام الماضية مؤشرات مشجّعة في أوروبا؛ حيث أعلنت إسبانيا، أمس الاثنين، عن تراجع الوفيات لليوم الرابع على التوالي، كما تراجعت نسبة الوفيات والإصابات في بريطانيا لمستوى قياسي منذ بداية هذا الشهر. وسجلت فرنسا ارتفاعاً كبيراً في عدد الوفيات؛ حيث بلغ 833 حالة وفاة خلال 24 ساعة، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في إيطاليا، إلا أن المسؤولين الأوروبيين يأملون قريباً في تجاوز هذه المحنة. وقال مدير المعهد الوطني للصحة الإيطالي سيلفيو بروزافيرو: إن «المنحنى بدأ بالانحدار» بعد أسبوع من «الاستقرار». وانخفض معدل نمو حالات الإصابة في أستراليا إلى أقل من 2%. وقالت وزارة الصحة: إن هناك 5744 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في أستراليا حتى صباح أمس الاثنين. واعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن أزمة «كورونا» المستجد؛ تشكل أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه، مؤكدة أن ألمانيا «مستعدة للمساهمة» في دفع التكتل قدماً.

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وفي الولايات المتحدة، قال الرئيس دونالد ترامب: إن «هناك نوراً في نهاية النفق»، على الرغم من تجاوز عدد الوفيات حاجز ال10 آلاف ضحية، وسجلت ولاية نيويورك، أمس، أكبر حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» المستجد؛ حيث ارتفع هذا العدد خلال الساعات ال24 الماضية إلى 599 حالة، بينما ندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس ب«التصريحات العنصرية» التي صدرت عن باحثين أشاروا مؤخراً إلى إفريقيا ك«حقل اختبار» للقاح محتمل ضد «كوفيد-19»، في إشارة إلى تصريحات مثيرة للجدل صدرت في فرنسا.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية قراراً بمنع التجول الكلي على مدار 24 ساعة في الرياض، وتبوك، والدمام، والظهران، والهفوف، وكذلك في أرجاء محافظات (جدة، الطائف، القطيف، الخبر) كافة، مع استمرار منع الدخول إليها، أو الخروج منها، اعتباراً من مساء أمس الاثنين، وحتى إشعار آخر، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأشادت الجامعة العربية بالأدوار المهمة التي تقوم بها القوات المسلحة والجيوش العربية، في الاهتمام بالقطاع الصحي، بعد تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدة أن هذا يعكس أنها ليست معنية بحماية الوطن فقط، وإنما هي معنية بحماية المواطن أيضاً. وشهد يوم أمس الاثنين، ارتفاع حالات التعافي من فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19) في عدة دول في المنطقة؛مثل: السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عُمان، لبنان، والمغرب، بينما أعلن وزير الداخلية الكويتي عزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة القريبتين من العاصمة عزلاً كلياً؛ بسبب التفشي الكبير لفيروس «كورونا». كما أعلن مد فترة حظر التجول لساعتين إلى السادسة صباحاً بدلاً من الرابعة، فيما تم تمديد فترة العطلة أسبوعين إضافيين؛ بسبب «كورونا».