اعتقالات في الضفة والقدس وتوغل عسكري بغزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فلسطين المحتلة: ”الخليج 365”، وكالات:

شنت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس الاثنين، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق عدة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما توغلت في ساعات الصباح جرافات عسكرية في الأراضي الزراعية جنوبي قطاع غزة، بينما حذرت الجامعة العربية من خطر انتشار فيروس كورونا بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وشمالي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة أسرى محررين من مدينة جنين وبلدتي عرابة ويعبد.

وذكر نادي الأسير في جنين، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الأسير المحرر كفاح محمود حنتولي من منزل ذويه في حي خروبة في جنين، فيما اعتقلت قوة عسكرية أخرى الأسيرين المحررين سامي زيد الكيلاني من بلدة يعبد، وفادي أبو صلاح من بلدة عرابة.

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وفي القدس المحتلة، أصدرت محكمة «إسرائيلية» حكماً بالسجن الفعلي على أسيرين مقدسيين. وذكر رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب، أن قاضي محكمة الاحتلال حكم على الأسير محمد الشاويش بالسجن لمدة خمسة أشهر، بعد أن أدين «بالدفاع عن المسجد الأقصى». كما حكم على الأسير دانيال أبو نصرة بالسجن الفعلي لمدة 8 أشهر، ومدد توقيف محمد زلوم وسائد الأعور ليوم الجمعة المقبل، علماً بأنهما اعتقلا عقب اقتحام منزليهما في بلدة سلوان.

وفي قطاع غزة، توغلت عدة جرافات عسكرية للاحتلال صباح أمس الاثنين، لمسافة محدودة شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خانيونس جنوبي القطاع.

وأفاد شهود عيان بتوغل 6 جرافات عسكرية عبر بوابة موقع أبو ريدة شرقي بلدة خزاعة شرقي خانيونس، لمسافة محدودة. وباشرت الجرافات عملية تجريف فور توغلها في محاذاة الشريط الحدودي، فيما جاء عدد من الآليات العسكرية من داخل الشريط الحدودي لإسناد القوات المتوغلة. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل غاز صوب مزارعين شرقي خزاعة، تزامناً مع استمرار توغل جرافات في المنطقة.

على صعيد آخر، وجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رسالة مكتوبة إلى روبير مارديني، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في ظل خطر انتشار وباء كورونا.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن أبو الغيط شدد في رسالته، على خطورة الأوضاع التي يتعرض لها نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، في ظل تفشي الوباء في «إسرائيل»، علماً بأن من بين هؤلاء عدد كبير من كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية، وهي الفئات الأكثر ضعفاً وعُرضة للخطر في مواجهة فيروس كورونا.