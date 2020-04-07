أغاني زمن «كورونا».. نصائح وتوجيهات.. لا مصافحة ولا سلامات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: هناء توبي

تحول فيروس كورونا، عبر مواقع «التواصل الاجتماعي»، من وباء مخيف يهدد البشرية إلى موضوع للأغاني، وتناوله العديد من المطربين والمغردين في الدول العربية بطرق مختلفة وأغنيات وفيديوهات مصورة تحتوي إرشادات للتعامل مع الفيروس، وتحذر من خطورته وتوجه للنظافة والتعقيم على أنغام راقصة وكلمات شعبية باللهجات المتعددة وصور فكاهية.

لقيت دعوة الموسيقي جورج مجدلاني صدى واسعاً في الأوساط اللبنانية، فقد أطلق أغنية توعوية للأطفال حول الفيروس يقول فيها: «صار في عنا بلبنان فيروس اسمه كورونا، ابقوا حكونا ع الواتس أب، بس ما تجوا تزورونا» وأتبعها بأغنية ثانية على أنغام النشيد الوطني اللبناني يدعو فيها لتوحيد الجهود والتزام البيوت لتحدي فيروس كورونا.

وانتشرت جملة من الأغاني المنظومة على اللحن الشعبي الشهير «ع الدلعونا» وكان من بينها أغنية للشاعر سهيل صقر يغني فيها نجله بالتزامن مع الإعلان عن أولى الإصابات بفيروس كورونا ويقول: «ع الدلعونا انصابت عيلتنا بفيروس كورونا واسمعلك يا بيي ملا خبرية.. كورونا وصل ع الاشرفية» ويرد الوالد «الهيئة يا ابني القصة محسوبة.. البلاد لي عنا صارت منكوبة».

وابتكرت مجموعة من مستخدمي مواقع التواصل رقصات الدبكة الفولكلورية تؤديها مجموعة من الطاقم الطبي والتمريضي بلباس أبيض وتبادلها المعجبون عبر صفحاتهم فشكلت مساحة للترفيه وجاء في موالها «والله جافيت خوالي وعمامي، وأمي تضما بلبس كمامة، رفيقي لو عطس مرة قدامي، بركض من حدوا متل المجنونا».

وأطلق الفنان ربيع بارود من منزله،عزفاً على البيانو، أغنيته العاطفية حول كورونا، من كلمات وألحان أحمد عبد النبي، «كان ناقصني الكورونا، ما بيكفي لي حسدونا، غيمة نشالله رح بتمر ورح ارجع بوس عيونا» واستعادت الفنانة اليسا مقطعاً من أغنيتها التي تحمل عنوان «كرهني» وفيه «ما بدي تقرب لي، وتسلم عادي علي، ضلك حبني عن بعد».ونشر بلال نقوزي صورة وهو يوجه كلمة للسياسيين مرتدياً الكمامة.

وفي سوريا اجتاحت أغاني الكورونا مواقع التواصل، واستعاد الفنان ياسر العظمة أغنية كان قد أطلقها في برنامجه مرايا المدينة في العام 1986، وفيها يتوخى معايير السلامة وعدم الاختلاط مع الناس وهي تتلاءم مع الوضع الراهن ومن كلماتها: «خيي لا تصافحني منوب، لا تلمس يدي،

يمكن في عندك ميكروب، واللمس بيعدي»، ومن سوريا أيضاً أطلق عمار العراقي أغنيته لمحبوبته يقول فيها:«ما ريد منكم بوسه خايف والله تعدونا، اتركوني بحالي أخاف من الكورونا» وهي من كلمات عبد الشيخ، وقدم الفنان أيمن رضا لجمهوره أغنية ساخرة مع عزف على العود يقول في كلماتها «وزع كورونا وعدينا وعلى أقرب مستشفى ودينا».

ومن الأردن وعلى إيقاع أغنية «سكر محلي محطوط على كريمة» التي غناها حسن شاكوش وعمرو كمال، وهي من كلمات مصطفى حدوته، أطلقت قناة الرؤيا أغنية «كورونا وصلت لهونا» لفرقة «تشويش واضح» وفيها «كمامة مش لاقي ولا كمامه... احكي لي من وين لقيت احكي لي» إضافة إلى مقاطع غنائية أخرى تناقش إجراءات الحكومة للحد من انتشار كورونا.

موسيقى ارتجالية

في العراق وتونس انتشرت فيديوهات تصف الأوضاع في البلاد والخوف المحدق جراء الفيروس، وأطلق ناشطون عراقيون أغنية «يا كورونا.. كمامات ما عندنا» لوصف واقع الحال في العراق وضعف الاستعدادات لمواجهة الفيروس، ومن تونس أطلق الفنان محمد الجبالي أغنيته بهدف التوعية بعنوان «سامحني لا تصافحني» وتحمل الأغنية التي كتبها ولحنها الجبالي نصائح لتجنب الإصابة بالفيروس وفيها «سامحني هالمدة لا تصافحني لا بوس لا تعنيق، افهمني يهديك لا تعاندني، لازمنا الكل يفيق»، ووصلت موجة الموسيقى الارتجالية إلى تونس حيث ألفت رحاب خليف أغنية فيها توجيهات عن التعامل مع كورونا وعلى وقع موسيقى الجيتار غنت «استيقظت من نومي على خبر عاجل، فركت عيناي من الصدمة وقرأت كورونا في تونس... سنقاوم كلنا.. قناع أخضر ضرورة، جل معقم، لا للجرثومة لا تعطس لا تقبل لا لا».

ومن مصر أطلق الفنان الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم أغنية «كورونا الحلزونا» التي كتبها إسلام خليل لتحصد الآف الإعجابات في الفضاء الإلكتروني وتصلح الأغنية لحملة توعوية شعبوية من الفيروس المميت لإنها تحمل تحذيرات وقائية وفيها «بلاش تبوس أحسن تلوص... كورونا الحلزونا.. وباء جامد وظهر وانتشر.. كورونا الحلزونا فيروس معدي وخطر عالبشر.. فيروس لو علامة البس كمامة».

كما أطلق مغني المهرجانات حمو بيكا أغنية عن كورونا يقول فيها إن «فيروس كورونا موت ملايين.. لازم تحاسبوا يا مصريين».