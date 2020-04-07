شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا إلى العناية المركزة بعد تدهور صحته والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن الأخير نقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.
وأفادت وكالة «رويترز» بأن جونسون لا يزال واعيا حاليا، كما تم تزويده بالأكسجين لمساعدته على التنفس. وكان جونسون أكد في وقت سابق أنه موجود بالمستشفى، لكن معنوياته جيدة وهو على تواصل مع فريقه الحكومي.
ونقل جونسون إلى المستشفى صباح الأحد بعد أن خضع لعزل منزلي منذ أن تأكدت إصابته بكورونا قبل عشرة أيام، لأنه لا يزال يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، واعتبر أطباؤه أنه بحاجة إلى مزيد من الاختبارات داخل المستشفى. وجاء في بيان المكتب أن جونسون طلب من وزير الخارجية، دومينيك راب، أن ينوب عنه.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في شفاء رئيس الوزراء البريطاني، ووصف جونسون بأنه «صديق لي ورجل وقائد عظيم».
(وكالات)
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