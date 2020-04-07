ترقب حذر في الولايات المتحدة وترامب يرى ضوءاً في نهاية النفق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في نبرة أكثر تفاؤلاً، بعد التصريحات والتحذيرات من أن الولايات المتحدة أمامها أيام قاسية، مع توقع أن يشهد الأسبوع القادم ذروة «كوفيد-19»، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن هناك نوراً في نهاية النفق. وكتب في تغريدة صباحية «نور في نهاية النفق!»، وبعد أن حذر يومي الجمعة والسبت الماضيين من أن البلاد تدخل «مرحلة ستكون مروعة فعلاً» متوقعاً أن يكون هذا الأسبوع هو الأصعب، ووفاة الكثيرين، قال ترامب أمس الأول الأحد، إن تراجع أعداد الوفيات في نيويورك لأول مرة «أمر يخفف على المستشفيات، وربما هذه علامة ومؤشر جيد»، وأضاف «بدأنا نرى النور في نهاية النفق».

ويشعر الأمريكيون بالقلق إزاء تنبؤ تحليلي يظهر أن الوفيات والإصابات في الولايات المتحدة ستبلغ ذروتها في 16 إبريل. وتوقع التقرير حينها موت 2644 شخصاً في يوم واحد.

وأوقع الفيروس 70 ألف وفاة على الأقل حول العالم، نحو 75% منها في أوروبا، وبلغ عدد الإصابات المعلنة رسمياً في العالم 1,28 مليون حالة، أكثر من نصفها في أوروبا. وتأمل أوروبا، القارة التي تسجّل أكبر عدد من الوفيات استمرار تراجع عدد الوفيات اليومي، وظهرت طوال الأيام الماضية مؤشرات مشجّعة في أوروبا، حيث أعلنت السلطات الإسبانية أمس الاثنين تراجع الوفيات لليوم الرابع على التوالي. وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية في إسبانيا 13055، فيما وصل عدد الإصابات إلى 135032. وخرج أكثر من أربعين ألف مريض من المستشفى، ما يمثّل قرابة 30% من الإصابات المؤكدة، وتدرس الحكومة التدابير الواجب اتخاذها لرفع العزل، المفروض منذ 14 مارس، والذي يتوقع تمديده حتى منتصف ليل 25 إبريل، بشكل تدريجي.

وحافظت إيطاليا على معدلات متراجعة لانتشار الوباء، وقال مدير المعهد الوطني للصحة سيلفيو بروزافيرو إن «المنحنى بدأ بالانحدار» بعد أسبوع من «الاستقرار»، وسُجّل توجه مماثل، أمس الأول الأحد، في فرنسا، حيث أبلغ عن 357 وفاة في المستشفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهو العدد الأدنى منذ أسبوع.

وانخفض معدل نمو حالات الإصابة في أستراليا إلى أقل من 2%. وقالت وزارة الصحة إن هناك 5744 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في أستراليا حتى صباح أمس الاثنين. ويمثل هذا زيادة 109 حالات، أو 1.9% فقط عن صباح أمس الأول الأحد. وقال بول كيلي نائب رئيس الخدمات الطبية بأستراليا إنه فيما يبدو أن البلاد نجحت في تسطيح منحنى نمو المرض، ولكن من الممكن أن تظل تشهد ارتفاعاً في حالات الوفاة خلال الأيام القليلة القادمة.

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وأضاف أن «معدل الوفيات المنخفض لدينا والنسبة الإيجابية المنخفضة في الاختبارات، تثبت لي أننا نجد بالفعل الأشخاص المصابين بهذا المرض مبكراً ونعزلهم ونكسر سلاسل انتقال العدوى التي تنتشر بين السكان جميعاً. ولهذا فإن هذه إشارات مشجعة جداً حقاً». وتابع «يبدو أننا قمنا بتسطيح منحنى المرض بنجاح في هذه اللحظة، لكن يصعب حقاً معرفة ما إذا كنا سنصل للذروة.

وطلبت الحكومة السويدية منحها سلطات أوسع للإشراف على تقييد التجمعات العامة أو إغلاق الأعمال التجارية من دون انتظار موافقة البرلمان. وقالت وزيرة الصحة لينا هالينغرين في بيان: «نرى حاجة للتصرف بسرعة إذا تطلب الوضع ذلك، فالأمر يتعلق في النهاية بحماية حياة البشر».

واعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن أزمة كورونا المستجد تشكل أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه، مؤكدة أن ألمانيا «مستعدة للمساهمة» في دفع التكتل قدماً. وقالت المستشارة الألمانية للصحفيين قبيل مؤتمر لوزراء مالية منطقة اليورو يهدف إلى إعداد خطة إنقاذ لاقتصاد التكتل «الكل متأثر على حد سواء، وبالتالي من مصلحة الجميع وألمانيا أن تخرج أوروبا قوية من هذا الاختبار».

وقالت المستشارة الألمانية إن على أوروبا أن تحقق «اكتفاء ذاتياً» في إنتاج الكمامات الواقية، معتبرة أن هذا الأمر هو «من الدروس التي تعلّمناها من هذه الجائحة».

(وكالات)