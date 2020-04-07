«تنمية المجتمع» تنفّذ مبادرة «نحن أهلكم - عن بُعد»

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أطلقت وزارة تنمية المجتمع مبادرة «نحن أهلكم - عن بُعد» التي تتم عبر الاتصال الهاتفي، وهي المبادرة التي بدأت الوزارة تنفيذها على مستوى الدولة منذ شهر رمضان العام الماضي.

تستهدف المبادرة الوصول إلى كبار المواطنين على مستوى إمارات ومناطق الدولة، وتحقيق التواصل المستدام والإيجابي مع هذه الشريحة المهمة في المجتمع.

وتسعى مبادرة (نحن أهلكم - عن بعد) إلى الوصول إلى كبار المواطنين والاطمئنان على صحتهم النفسية والاجتماعية والنظر إلى احتياجاتهم المنزلية عبر الهاتف أو التطبيقات المرئية، بما يعكس تقديم مبادرات الوزارة برؤية استباقية، توافقاً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للتعامل مع فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وبهذه المناسبة أكدت حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بالوزارة، أن مبادرة «نحن أهلكم» بصيغتها الجديدة «عن بعد»، تترجم مبادئ الاستمرارية والمرونة في تقديم الخدمات الحكومية خلال الأحداث الطارئة، لاسيما في توفير خدمة التوصيل للخدمات الضرورية لبعض فئات المجتمع وإعطاء الأولوية لفئات محددة منهم كبار المواطنين، إضافة إلى تفعيل قنوات التواصل المختلفة «الهاتف والبريد الإلكتروني والمحادثة الفورية» لضمان الاستجابة الآنية لمتطلبات المتعاملين والمستفيدين من خدمات الدعم التي تقدمها الوزارة.

وقالت حصة تهلك إن الوزارة باشرت بالفعل التواصل مع كبار المواطنين للاطمئنان عليهم هاتفياً، حيث تم خلال إطلاق المبادرة الاتصال بنحو 1000 شخص منهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال السؤال عن صحتهم وتذكيرهم بالإجراءات الاحترازية.