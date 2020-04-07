شكرا لقرائتكم خبر عن زينة رمضان بطابع إسلامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
انتهت بلدية مدينة أبوظبي من تزيين الشوارع الرئيسية والفرعية والجسور والدوارات، احتفاءً باقتراب حلول الشهر الفضيل، وذلك عبر 3200 لوحة مضيئة، مستوحاة من الثقافة والفن المعماري الإسلامي ومن الثقافة والتراث الإماراتي، وذلك تعزيزاً للقيم الروحانية، ونشر السعادة بين أفراد المجتمع، وإضفاء لمسة جمالية على شوارع العاصمة والمدن الخارجية.
وحرصت البلدية على إضافة تصاميم زينة رمضان جديدة ومختلفة عن الأعوام السابقة من جهة الألوان والأحجام، واستوحيت بعض التصاميم من الثقافة والفن الإسلاميين، مثل تشكيلات الطراز الإسلامي والزخارف الإسلامية، كما استوحيت تصاميم أخرى من الفن المعماري الإسلامي.
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