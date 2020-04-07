علماء أمريكيون يكشفون نقطة ضعف تمكن من القضاء على «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دراسة جديدة، عن نقطة ضعف في فيروس «كورونا» المستجد، يمكن من خلالها قتله باستخدام اللقاحات. وأظهرت الدراسة، التي أجراها معهد سكريبس الأمريكي للبحوث، أن هناك جانباً معيناً من جذر الفيروس يمكن استهدافه باللقاح، تهاجمه الأجسام المضادة وتلتحم بالفيروس من خلاله، وذلك بعدما قام باحثون برسم خريطة تفاعل الأجسام البشرية المضادة مع الفيروس المسبب لوباء (كوفيد-19). وقد تم أخذ الأجسام البشرية المضادة المستخدمة في الدراسة، من جسد مريض تعافى من السارس قبل عدة سنوات، لكن تبين أنها تتفاعل أيضاً مع فيروس «كورونا» المستجد.

وقال الطبيب المشرف على الدراسة، إيان ويلسون، إن «معرفة التسلسل المحفوظ للفيروس، يمكن أن تساعد في تصميم هيكلي للقاحات وعلاجات ضد فيروس «كورونا» المستجد، بالإضافة إلى الحماية من الفيروسات التاجية الأخرى، كالتي يمكن أن تظهر في المستقبل».

ووصف ويلسون الموقع الذي يمكن للأجسام المضادة مهاجمة الفيروس من خلاله، ب«كعب أخيل»، في إشارة إلى نقطة ضعف الفيروس التاجي. كما قال المؤلف المشارك بالدراسة، مينغ يوان، «وجدنا أن هذه المنطقة مخبأة داخل الفيروس، ولا تكشف إلا عندما يغير الفيروس بنيته، كما يجري أثناء العدوى الطبيعية».

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وقال معهد سكريبس، إنه يسعى للحصول على تبرعات دم من المتعافين من فيروس «كورونا» المستجد، من أجل فحص الأجسام المضادة المحتملة. وكانت دراسة سابقة لدورية الجمعية الطبية الأمريكية، قد أشارت إلى أن دماء المتعافين من فيروس «كورونا» يمكن أن تساعد في علاج الحالات الصعبة.

من جانب آخر، وقّع أكثر من 215 ألف شخص على عريضة تحض المسؤولين الفرنسيين على السماح لمزيد من الأطباء بوصف العقار المستخدم لعلاج الملاريا كلوروكين لمرضى (كوفيد-19)، وهو مقترح مثير للجدل انقسم خبراء الصحة حول العالم بشأنه.

ويزداد التأييد لاستخدام هذا العلاج في وقت يحاول الأطباء تخفيف الضغط الناجم عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد على المستشفيات؛ إذ يشير البعض إلى أنه بإمكان الاستخدام المبكر لكلوروكين وغيره من العقاقير المشابهة المساعدة في التخفيف من حدة الأعراض، وبالتالي التخفيف من الحاجة لنقل المرضى إلى قسم العناية المشددة.

وأطلقت مجموعة من الأطباء بينهم اختصاصي أمراض القلب ووزير الصحة الفرنسي سابقاً فيليب دوست-بلازي، العريضة على موقع «تشينج.أورغ» الجمعة الماضي. وأمس الاثنين، كتب ثلاثة من أبرز أطباء فرنسا رسالة مفتوحة تدعم استخدام كلوروكين رغم غياب الدراسات المثبتة بشأن فاعليته. وكتب الأطباء في صحيفة «لوفيغارو» أنه في غياب أي مضادات قادرة على علاج مرضى (كوفيد-19) «نعتقد أن تطبيق استراتيجية جديدة هو أمر منطقي، نظراً للنتائج الأولية». وأثارت النتائج «المرضية» التي توصل إليها عالم الأحياء الدقيقة ديدييه راوول الذي عالج عشرات المرضى في القسم الذي يديره في مستشفى في مرسيليا، هذا الجدل في فرنسا.