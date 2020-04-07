شفاء 23 حالة وتسجيل 277 جديدة بـ«كورونا» ووفاة واحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل

عقدت حكومة الإمارات، أمس الاثنين، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، وتحدثت فيها الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس.

وأعلنت الدكتورة فريدة الحوسني خلال الإحاطة عن تسجيل ورصد 277 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد (كوفيد-19)، تم التعرف إليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ومع تسجيل الحالات الجديدة وصل إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيصها إلى 2076 حالة في دولة الإمارات.

وأوضحت أن الحالات المسجلة تعود لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتباعد الجسدي، وإجراءات الحجر الصحي، إضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة فريدة: «يؤسفنا الإعلان عن حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية، ومع حالة الوفاة وصل إجمالي حالات الوفاة في الدولة إلى 11 حالة».. وتوجهت بخالص التعازي والمواساة لذوي المتوفى، وأسرته، وأكدت حرص حكومة الإمارات على التواصل معهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الفترة، وتسهيل تنفيذ أي إجراءات لدعمهم.

وأعلنت الدكتورة فريدة الحوسني شفاء 23 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 167 حالة مسجلة حتى الآن.

وقالت خلال الإحاطة الإعلامية: نظامنا الصحي بقوة تقصّيه ومتابعته المستمرة على نطاق واسع يمكننا من اكتشاف المزيد من الحالات، والحد من الانتشار، ودولة الإمارات بكل طواقمها الطبية قادرة على اكتشاف الفيروس، وأماكن انتشاره بأسرع وقت، ونحن لا ننظر إلى زيادة الحالات بمنظور سلبي، بل العكس.

وأضافت: قيامنا بتكثيف إجراءات الفحص وتوسيع نطاقه على جميع المواطنين، والمقيمين، يعزز من نجاحنا لاحتواء كل الإصابات، والحد من انتشار الفيروس بشكل أكبر، وبالتالي القضاء عليه، مؤكدة أن الهدف من تكثيف إجراءات الفحص هو الحد من انتشار الفيروس، لذلك تم التوسع في مراكز الفحص في الدولة، وتم افتتاح مراكز للفحص من خلال السيارات، واستخدام أحدث الوسائل والتقنيات لإجراء هذه الفحوص.

وأكدت أن حكومة الإمارات حريصة في مثل هذه الظروف على الاطلاع عن قرب على احتياجات المواطنين، والمقيمين على أرض الدولة، والزوار، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، واحتياجات أسرهم أولوية.

وتابعت: نُدرك أن هناك ضغوطاً على عمليات الشراء الإلكترونية، وتوصيلها في الوقت المناسب، وحكومة الإمارات تعمل عن قرب مع القطاع الخاص ومنافذ البيع لتسهيل عمليات الشراء الإلكترونية، ورفع قدراتها، وسيتم وضع حلول والإعلان عنها خلال 48 ساعة.

وحول التجمعات بمناسبة الاحتفالات الاجتماعية قالت المتحدثة الرسمية: يجب أن نعيد النظر في احتفالنا بمناسبة حق الليلة هذا العام، ونبتعد عن أي احتفالات، أو تجمعات قد تكون خطرة على صحتنا، وسلامة أسرنا.

ورداً على سؤال حول احتمالية تعرض أي شخص في الدولة للإصابة بفيروس كورونا، قالت: إصابة أي شخص بالفيروس واردة في الوقت الحالي نتيجة المخالطة، لذلك نذكّر، ونؤكد دائماً على التباعد الجسدي، واتباع الإجراءات الوقائية، مثل لبس الكمامات، وغسل اليدين، وتعقيم الأسطح باستمرار.

ورداً على سؤال أيضاً هل هناك احتمالية نقل الفيروس عن طريق لدغة البعوض؟ أكدت أن فيروس كورونا يعيش ويرتكز بالأساس في الجهاز التنفسي، وليس في الدم، لذلك غير وارد انتقاله عن طريق الحشرات، أو من خلال لدغة البعوض.

ونصحت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في الدولة، الأسر بعدم اصطحاب الأطفال للجمعيات، أو منافذ البيع، قائلة: «يجب أن يذهب فرد واحد فقط من العائلة للتسوق في مثل هذه الأماكن، ويتبع الإجراءات الوقائية، مثل لبس الكمام، والقفازات، والحفاظ على التباعد الجسدي وإبقاء مسافة بين الأشخاص لا تقل عن مترين».